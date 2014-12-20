“Onasagora” Yatağı “Kör Kuyu” Çıktı

ENI-KOGAS İŞLEMEYE DEĞER MİKTARDA DOĞALGAZ BULAMAYINCA RUM YÖNETİMİ 12’NCİ PARSELDEKİ DOĞALGAZIN MISIR’A SATIŞINI HIZLANDIRMAYA YÖNELDİ

BAŞARISIZLIĞIN ENI-KOGAS’A MALİYETİ 100 MİLYON EURO AMA 3 SONDAJ DAHA YAPMAK ZORUNDA

İKİNCİ SONDAJ ONASAGORA’NIN 55 KM GÜNEYBATISI, 12’NCİ PARSEL SINIRINA 6, BU PARSELDEKİ İKİNCİ SONDAJA 30 KM MESAFEDE YAPILACAK

VASİLİKO’YA TERMİNAL PROJESİ BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

NOBLE YENİ SONDAJ YAPMAK İSTEMİYOR, TOTAL İSE 10 VE 11’İNCİ PARSELLERLE İLGİLİ KAYGI BELİRTİYOR

MISIR’LA 2015’TE ANLAŞMA 2016’DA NİHAİ YATIRIM KARARI UMUDU

Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de tek yanlı ilan ederek parsellediği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 9 numaralı parseldeki “Onasagora” olarak adlandırılan yatakta Eni-KoGas konsorsiyumu tarafından yapılan sondaj hayal kırıklığı yarattı.

Yatakta ticari açıdan işlemeye değer miktarda doğalgaz bulunamadığı haberini Rum gazeteleri okurlarına manşetten aktardılar.

“Onasagora”daki hayal kırıklığının ardından ENI-KoGas konsorsiyumunun aynı parseldeki “Amathusa” yatağında sondaja hazırlandığı, Rum yönetiminin de 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağında keşfedilen doğalgazı değerlendirmek için Mısır’la anlaşma yapmaya yönelmekte olduğu haber verildi.

Politis manşet haberine “Onasagora Kuru, Şimdi Ümitler Amathusa’da... Suda Delik Ama Eni Devam Ediyor... 9’uncu Parseldeki Yeni Sondaj Ocağın İlk Haftasında Başlıyor... Afrodit Yatağından Mısır’a Satış Hızlandırılıyor” başlık ve spotlarını attı.

ENI-KoGas konsorsiyumu tarafından yapılan sondajda “Onasagora” yatağının doğalgaz açısından “kuru” olduğu sonucu çıktığına işaret eden gazete Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bu “hayal kırıcı” sonucu New York’ta tedavi görmekte olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e pazartesi günü, siyasi parti temsilcilerine de dün bildirdiğini yazdı.

Gazete “İyi Ki Afrodit var... Onasagora Kör Kuyu... Sıra Amathusa’da... Başkan Pazartesi Günü Öğrendi... Bazı Siyasiler İnanmadı!” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde özetle şunları yazdı:

“Gazetemizin edindiği bilgilere göre Enerji Bakanlığı sondajla ilgili hayal kırıcı haberi geçen Pazartesi yani 5 bin 500 metre derinlikte yüksek basınçla karşılaşılmasından kaynaklanan sorun nedeniyle kısa süreliğine duran sondaj çalışmalarının yeniden başlamasından 48 saat sonra aldı.

Doğalgaz bulunmadığı haberi derhal Başkan Nikos Anastasiadis’e bildirildi ve Enerji Bakanı’nın ENI-KoGas konsorsiyumu ile bir sonraki (Amathusa) sondajı kesinleştirmesine, ardından da haberin, basına sızmadan önce partilere ve halka resmi ağızdan verilmesi kararlaştırıldı.

BAZI SİYASİLER İNANAMADI...

Onasagora’da doğalgaz olmadığı haberini hayal kırıklığı içerisinde dinleyen bazı siyasi parti yetkilileri gerek doğrudan gerekse şakaya vurarak Enerji Bakanı ile çalışma arkadaşlarından; hiç doğalgaz olmadığı açıklamasının Türk tepkileri nedeniyle yanıltma taktiği olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.

Gazetecileri bilgilendirirken, kamuoyunun önemli bölümündeki kuşkuculuğun farkında görünen Bakan Lakkotripis bir gazetecinin, halkın bir bölümünün İtalyan-Kore konsorsiyumunun ya tek başına veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işbirliğinde, yeni Türk tepkileri olmaması ve müzakerelerin yeniden başlaması için gazı ‘sakladığını’ düşüneceği gözlemini ilgiyle dinledi. Lakkotripis kötü haberin maalesef doğru olduğunu söyledi. ‘Kuru kuyu, hazırlandığımız üç senaryodan biriydi’ dedi.

Hükümet Onasagora’nın doğalgaz açısından kör kuyu çıkması hayal kırıklığını ardında bırakıp şu iki paralel istikamette ilerlemeye kararlı görünüyor: Afrodit yatağındaki doğalgazın British Gas’ın Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline satışını hızlandırmak ve Ocak ayının ilk haftasında 9’uncu parselde –Onasagora’nın vermediğini Amathusa’nın vermesi ümidiyle- yeni sondaja başlamak.

Hükümet, Onasagora’da işlemeye değer miktarda doğalgaz olmadığı haberini verirken, hapı olabildiğince yaldızlamaya özen göstererek Saipem 10000’in birkaç gün içerisinde Onasagora’nın biraz güneybatısında yeni sondaja başlayacağını da açıkladı. Halen, batıdaki Amathusa yatağından itibaren 500 metre yarıçaplık deniz bölgesini –Afrodit yatağının ve Eratosthenis denizaltı dağının yakını- sondaj için bağlama emri çıkarıldı ve yürürlüğe konuldu.

Amathusa hedefi ENI-KoGas çalışmaları için, geri kazanılabilir miktarda doğalgaz olasılığı açısından Onasagora’dan çok daha çekici görülüyor ancak başarılı bir sondaj ihtimali Onasagora’ya göre çok daha azdır, yüzde 25’in biraz üstündedir. Ancak öte yandan Amathusa’daki jeolojik yapı Onasagora’dakinden bağımsızdır ve Nil nehri ağzına Onasagoru’dan çok daha yakındır. Bu, önemli bir hidrokarbon keşfi açısından belirleyici olabilecek bir unsurdur.

Edindiğimiz bilgilere göre Saipem 10000 on gün içerisinde Amathusa’ya doğru hareket edecek ve yılbaşının hemen ardından hem sondaj hem de sonuçlar için beklenmesi gereken 3 ay başlayacak.

BAŞARISIZLIĞIN ENI-KOGAS’A MALİYETİ 100 MİLYON EURO AMA 3 SONDAJ DAHA YAPMAK ZORUNDA

Bakan, ENI-KoGas’a 100 milyon Euro’ya mal olan sondajdan çıkan hayal kırıcı sonucun Kıbrıs’ın 2, 3 ve 9 numaralı parsellerdeki diğer hedeflerde önemli miktarda hidrokarbon bulunması ümitlerini kırmadığını da söyledi.

İtalyan-Kore konsorsiyumu dün hiçbir resmi tepki vermedi. Şirketler, deniz yüzeyinde 5 bin 800 metre derinden topladıkları çok değerli verileri işlemeyi bekliyor ve üç parselle ilgili bundan sonraki önceliklerini açıklayabilirler. Kıbrıs ile yaptığı sözleşme uyarınca ENI en az 4 sondaj yapmak zorunda, aksi halde yatırdığı teminatı kaybeder.”

Fileleftheros manşet haberine “Sondaj Matkabı Boşluğa Düştü... ‘Onasagora’da Hayal Kırıklığı... Hidrokarbon Yerine Kömür... ENI Sondaj Matkabının Yerini Değiştirip Yeniden Deliyor” başlığını attı ve ilk sondajdan hayal kırıklığı sonucu çıkan 9’uncu parselde hidrokarbon bulunması ümitlerinin 3 ay ertelendiğini belirtti.

İKİNCİ SONDAJ ONASAGORA’NIN 55 KM GÜNEYBATISI, 12’NCİ PARSEL SINIRINA 6, BU PARSELDEKİ İKİNCİ SONDAJA 30 KM MESAFEDE YAPILACAK

Gazete ikinci sondajın yine 9 numaralı parselde ve Onasagora yatağının 55 kilometre güneybatısında, 12’nci parsel sınırına 6 kilometre ve Afrodit’teki ikinci sondaj noktasından 30 kilometre mesafedeki Amathusa yatağında gerçekleştirileceğini, yeni sondajın Mart veya Nisan başlarında tamamlanacağını belirtti.

Habere göre Lakkotripis dün, çok önemli ve bölgesel doğalgaz dağıtımı açısından kullanılabilecek görülen “Afrodit” yatağının ticari açıdan işletilmesinin hızlandırılacağını açıkladı. Rum Enerji Bakanı özellikle Mısır ile görüşmelerin ileri aşamada bulunduğunu açıkladı.

Lakkotripis önümüzdeki üç ay içerisinde dikkatlerini, büyük bir yatak olmasa da doğalgazın bölgesel dağıtımı hedefiyle önemli bir ekonomik ve siyasi gelir kaynağı olabilecek Afrodit’in olabildiğince süratle değerlendirilmesine verileceklerini açıkladı.

VASİLİKO’YA TERMİNAL PROJESİ BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

Ana hedeflerinin Mısır olduğunu söyleyen Lakkotripis, Ürdün’le ilgili projelerini de geride bırakmadıklarını ancak Vasiliko’da doğalgaz sıvılaştırma terminali kurma planının biraz daha, en azından önümüzdeki Mart ayına kadar gecikeceğini söyledi.

Simerini’nin manşet haberi “‘Onasagora’ Kör Kuyu... ENI-KoGas 9’uncu Parselde Doğalgaz Bulmadı... İlgi, ‘Amathusa’ Yatağına Çevriliyor... Mısır’la Ticari Anlaşma 2015 İçinde” başlığını taşıyor.

Gazete “Onasagora” yatağındaki sondajdan çıkan sonucun şok etkisi yaptığını, bu hayal kırıklığının Rum yönetiminin planlarını, özellikle de doğalgaz sıvılaştırma terminali planına darbeleyecek çok düzeyli olumsuz etkiler yapmasının beklendiğine dikkat çekti.

NOBLE YENİ SONDAJ YAPMAK İSTEMİYOR, TOTAL İSE 10 VE 11’İNCİ PARSELLERLE İLGİLİ KAYGI BELİRTİYOR

Edindiği bilgilere dayanarak 12’nci parselin ruhsat sahibi Amerikan Noble Energy şirketinin bu aşamada 12’nci parsel içerisinde sondaj yapmak istemediğini, Fransız Total’in ise ruhsat sahibi olduğu 10 ve 11’inci parsellerle ilgili bazı kaygılar dile getirdiğini kaydetti, şunları aktardı:

“Teyit edilmiş bilgilerimize göre bir süredir bakanlıklar arasında, üçüncü tur ruhsatlandırma ihalesine çıkılması ihtimali düşünülüyordu ancak dün çıkan sonuçların baştaki ilgiye darbe vurması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı’ndan teyit edilmiş bilgilere göre TOTAL şirketi de sürekli irtibat halindedir ve jeolojik verilere dayanarak 10 ve 11 numaralı parsellerde araştırma programına başlamada sorunlar çıkarıyor. Bu da kolayca, şirketin yatak bulma olasılığıyla ilgili inançsızlığının güçlendiği şeklinde yorumlanabilir.”

MISIR’LA 2015’TE ANLAŞMA 2016’DA NİHAİ YATIRIM KARARI UMUDU

Gazete, Anastasiadis hükümetinden üst düzeyli bir yetkiliyi kaynak göstererek Mısır ile görüşmelerin önümüzdeki günlerde teknik düzeyden ticari düzeye geçeceğini yazdı ve Rum yönetiminin 2015 içerisinde bu ülke ile ticari anlaşmaya varmayı, 2016’da da nihai yatırım kararının verilmesini umduğunu belirtti.

Dünkü hayal kırıcı açıklamaların, beklendiği gibi Türkiye’nin baskıları nedeniyle Onasagora’daki olası bir yatağın gizlenmeye çalışıldığı şeklindeki komplo teorilerini tetiklediğine işaret eden gazete konuyla ilgili resmi ağızdan yapılan (Lakkotripis) açıklamanın, böyle bir iddiayı kesin bir dille yalanladığını kaydetti. Gazete doğalgaz saptanmamasının, öngörülen 3 senaryodan biri olduğuna işaret edilerek, sondaja başlanırken başarı olasılığının yüzde 50’nin çok altına olduğunun hatırlatıldığını kaydetti.

Alithia da haberi manşetten “Onasagora Kuru Kuyu... Sonraki İstasyon Amathusa... Güvenlik Bölgesi İçin Emir Yayınlandı (Navtex)... Afrodit Yatakları Değerlendirilecek” başlığıyla verdi.

Haravgi “Afrodit Doğalgazı Mısır’ın Terminallerine... Onasagora’daki Doğalgazın Değerlendirilebilir Miktarda Olmaması Şaşırttı” başlığıyla aktardı.