On Üç Yaşında Motor Sürdü, Şimdi Solunum Cihazında

Romanya uyruklu 13 yaşındaki bir çocuk, ATV kullandığı sırada kaza geçirdi, ağır yaralandı.

Alithia gazetesinin haberine göre “Larnaka”nın “Skarino” köyünde meydana gelen olayda, çocuğun, boş bir yolda sürdüğü ATV bir anda devrildi ve alın kemiği kırıldı.

Ambulansla önce bölgedeki bir sağlık ocağına götürülen çocuk, doktor muayenesi sırasında bayılınca Larnaka Genel Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuk durumunun kritik olması nedeniyle de Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Makarios Hastanesi’ne nakledilerek suni solunum cihazına bağlandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

