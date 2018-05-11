“Omorfo” Kökenli Rumlar Kıbrıs Sorunundaki Durgunluktan Ötürü Endişeli!

Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumların, Kıbrıs sorunundaki durgunluktan ötürü endişeli oldukları ifade edildi.



Politis gazetesi “Zaman Beklemiyor” başlıklı haberinde, “Omorfo” kökenli Rumların, müzakerelerdeki durgunluk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesinin kabulüyle ilgili açıklamaları, aynı zamanda bölgede gözlemlenen inşaat faaliyetlerinden ötürü, oldukça endişeli olduklarını ifade ettiklerini yazdı.



Gazete, sözde “Omorfo Belediyesi”nin Meclisi tarafından dün yapılan açıklamada, müzakerelerdeki durgunluk ve özellikle ne kendilerinin, ne de ülkedeki siyasi liderliğin diyaloğun hemen yeniden başlamasına ilişkin herhangi bir perspektif görmemelerinin, göçmen dünyası içerisinde büyük rahatsızlık ve endişeye sebep olduğunun belirtildiğini aktardı.



Belediye Meclisinin, geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda kararlaştırdığı üzere, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik bir mektupla, diyaloğun hemen yeniden başlaması gerektiğini vurguladığını kaydeden gazete, Belediye Meclisinin, sözde “Omorfo Belediyesi”nin Anastasiadis’in çabalarına yardımcı olmaya ve çözüme ulaşılmasına ilişkin faaliyetleri desteklemeye hazır olduğunu belirttiğini de aktardı.



Habere göre sözde “Omorfo Belediyesi”nin Başkanı Viktoras Hacıavraam ise gazeteye yaptığı açıklamada, “Omorfo” kökenli Rumlar için Güzelyurt’un iadesinin kırmızı çizgi olduğunu, bunun yanı sıra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da taraflara yönelik ortaya koyduğu çerçevede, bu konuya atıfta bulunulduğunu öne sürdü.



“Kıbrıs sorunundaki durgunluğun, yalnızca işgalin oldu-bittilerinin kalıcılaşmasına ve mevcut durumun korunmasına hizmet etmekte olduğunu” da iddia eden Belediye, “zamanın kimseyi beklemediğini” söyledi.



“Bölgedeki inşaat faaliyetlerinin, her türlü emsali aştığı ve meydana getirilmekte olan oldu-bittilerin ise olası bir çözüme ilişkin umutları ortadan kaldırmaya meyilli olduğu” da ileri sürülen açıklamada, BM Genel Sekreterinin temsilcisinin Kıbrıs’a gelmesinin, çözüm bulunması hedefi için, müzakerelerin yeniden başlamasıyla, arzu edilen sonucun ortaya çıkmasına katkıda bulunacağı” savunuldu.



