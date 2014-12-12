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Omiru Ve Papadopulos’tan Erdoğan’ın Açıklamalarına Tepki

Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye aleyhinde sert tedbirler istedi.

Omiru Ve Papadopulos’tan Erdoğan’ın Açıklamalarına Tepki

Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye aleyhinde sert tedbirler istedi.

12 Aralık 2014 Cuma 09:21
Omiru Ve Papadopulos’tan Erdoğan’ın Açıklamalarına Tepki
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Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye aleyhinde sert tedbirler istedi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Omiru, Türkiye’ye yapılan baskıların, Türkiye, bölgede çalkantı yaratacak şekilde davranamayacağını anlayana kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

Habere göre Omiru, Erdoğan’ın, Türkiye’nin sözde Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde sondajlara hazırlandığıyla ilgili açıklamasıyla “savaş çığırtkanlığı” yaptığını ve Rum tarafı olarak, Türkiye’ye bu konuda yeterli tepkinin gösterilmediğini, siyasi ve diplomatik yollarla ispat etmenin görevleri olduğunu kaydetti.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da, bir yandan müzakerelerin yeniden başlaması için formül sunarken, diğer yandan Yunanistan ve Türkiye’nin, Rum Yönetimi’nin gerçekleştirdiği sondajların vasisi olduğu yönünde “kışkırtıcı açıklamalar” yaptığını savunan Omiru, Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın bunu kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

Öte yandan Papadopulos ise, Kıbrıs sorununda izlenen stratejinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye aleyhinde tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Papadopulos, Erdoğan’ın açıklamalarının “kışkırtıcı” olduğunu belirterek, Türkiye’nin Orta Doğu’yu Türk gölüne dönüştürmeye ve “Türk işgalinin sınırlarını Kıbrıs’ın güneyine yaymaya çalıştığını” iddia etti.

Habere göre Papadopulos, Avrupalı yetkilileri Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamaya çağırdı.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA

Bu arada, Rum gazeteleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sondaj faaliyetleriyle ilgili açıklamalarına geniş yer verdi.

Haber, Alithia gazetesinde “Lefkoşa Beklemede”, Haravgi gazetesinde “Erdoğan Biden’in Umutlarını Yalanlıyor”, Politis gazetesinde de “Erdoğan Yangına Körükle Gidiyor” başlıklarıyla aktarıldı.

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