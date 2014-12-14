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Omiru: “Kıbrıs Sorunu Türk-yunan Anlaşmazlığı Değil”

Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Kıbrıs sorununun Türk-Yunan anlaşmazlığı olmadığını söyledi.

Omiru: “Kıbrıs Sorunu Türk-yunan Anlaşmazlığı Değil”

Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Kıbrıs sorununun Türk-Yunan anlaşmazlığı olmadığını söyledi.

14 Aralık 2014 Pazar 09:47
Omiru: “Kıbrıs Sorunu Türk-yunan Anlaşmazlığı Değil”
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 Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Kıbrıs sorununun Türk-Yunan anlaşmazlığı olmadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Omiru, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan mevkidaşı Evangelos Venizelos ile birlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i New York’tan döndükten sonra ziyaret etme önerisi için “Kıbrıs’ta iki varlık görüntüsü yaratmayı amaçlayan tekrar ısıtılmış yemek” benzetmesinde bulundu.

Omiru, “Çavuşoğlu’nun sözde nazik önerisi Türk devletinin kurnazlık ve ikiyüzlülüğünün büyüklüğünü ortaya koyuyor” iddiasında da bulundu.

Kıbrıs sorununu Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık mantığına sürüklemeye teşebbüs ettiği yönünde Türkiye’ye eleştirilerde bulunan Omiru, Kıbrıs sorununun Türk-Yunan anlaşmazlığı değil, “istila, işgal ve uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlali sorunu” olduğunu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin herhangi bir üçüncü ülkenin vasiliği altında olmadığını savundu. 

Çavuşoğlu’nun önerisinin reddedildiğini, çünkü hedefin, kuzey ve güneyde planlanan ziyaretle, uluslararası sahnede iki devlet varlığı, iki ayrı yasal oluşum bulunduğunu öne sürmek olduğunu iddia eden Omiru, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal bölgelerinin yasadışı oluşumuyla eşitlenmiş olacağından” da söz etti.

Alithia gazetesine göre ise Çavuşoğlu’nun önerisinden söz ederken Omiru, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun geçmişte de Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras ile kuzey ve güneyi ziyaret etme teklifinde bulunduğunu anımsatarak,  bu yeni önerinin “ ilk önce Davutoğlu’nun servis ettiği tekrar ısıtılmış yemek” olduğunu öne sürdü.

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