Omiru Brüksel’e Gitti

Rahatsızlığı dolayısıyla New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e vekâlet etmekte olan Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun, Anastasiadis’i temsilen Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere, dün Brüksel’e gittiği haber verildi.