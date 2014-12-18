Omiru Brüksel’e Gitti

Rahatsızlığı dolayısıyla New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e vekâlet etmekte olan Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun, Anastasiadis’i temsilen Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere, dün Brüksel’e gittiği haber verildi.
Toplantının 18–19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Omiru’ya hükümet sözcüsü Nikos Hristodulidis’in eşlik ettiğini kaydetti.
Gazete, Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupa’daki Kalkınma Çerçevesi yanı sıra Ukrayna’daki gelişmeler ile AB-Rusya ilişkilerinin ele alınacağını ekledi.