Olumsuz Hava Şartları Güneyi De Vurdu

YOLLAR KAPANDI, İNSANLAR ARAÇLARININ İÇERİSİNDE MAHSUR KALDI, ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU…

Dünkü olumsuz hava şartlarının Güney Lefkoşa’da da etkili olduğu belirtildi. Yoğun yağmurdan dolayı yollar sularla dolup, insanlar araçlarının içerisinde mahsur kalırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Alithia gazetesi “Bir Bora Bizi Boğdu… Meteoroloji Sarı Alarm Verdi” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, şiddetli rüzgar, aşırı yağış ve zaman zaman görülen dolunun başkentin altyapı yetersizliğini ortaya koyduğunu yazdı.

Yağmur nedeniyle yolların kapandığını, trafikte tam bir kaos yaşandığını aktaran gazete, yoğun yağışlardan dolayı bazı zamanlar sürücülerin görüş mesafesinin yok denecek kadar düştüğünü belirtti.

İtfaiyeye su baskınları ve insanların araçları içerisinde mahsur kalmasından dolayı yüzlerce yardım çağrısı yapıldığını belirten gazete, bazı bölgelerde ağaç dallarının elektrik kablolarının üzerine düşmesi neticesinde elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydetti.

Gazete meteorolojinin dün sarı alarm verdiğini belirtirken, Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa dışında diğer bölgelerinde de yağış olduğunu, ancak herhangi bir ciddi sorunun yaşanmadığını aktardı.

Diğer gazeteler dünkü yağışlarla ilgili haberlerini şu başlıklarla verdi.

Haravgi: “Göl Değil, Lefkoşa’nın Yolları… Şiddetli Hava Koşullarından Dolayı İnsanların Hayatları Tehlikeye Girdi”

Fileleftheros: “İlk Fırtına Bizi Boğdu… Sular Altında Kalmış Yollar ve Evler, Mahsur Kalmış Sürücüler ”

Simerini: “Lefkoşa Battı… Hava Şartlarından Dolayı Onlarca Sorun”

Politis: “Çok Suyu Yönetme Yetersizliği”