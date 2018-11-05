Okullardaki Şiddet Ve Disiplinsizlik Sorunu...

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN PSİKOMETRİK GEREÇ VE 20 YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBER ÖĞRETMEN KADROSULefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris, bakanlığının 2019 bütçesini bugün görüşecek olan Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne, okullardaki şiddet ve disiplinsizlik sorunuyla ilgili mevcut ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Politis “5 Bin 500 Öğrenci Psikologlara… Habiauris’ten Meclis’e Geçen Eğitim Dönemiyle İlgili Veriler” başlıklı haberinde,...



YENİ EĞİTİM YILI İÇİN PSİKOMETRİK GEREÇ VE 20 YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBER ÖĞRETMEN KADROSU



Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris, bakanlığının 2019 bütçesini bugün görüşecek olan Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne, okullardaki şiddet ve disiplinsizlik sorunuyla ilgili mevcut ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Politis “5 Bin 500 Öğrenci Psikologlara… Habiauris’ten Meclis’e Geçen Eğitim Dönemiyle İlgili Veriler” başlıklı haberinde, Habiauris’in Komite’ye sunduğu bilgi notunu kaynak göstererek psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin, bütün sınıflardan 5 bin 500 öğrenci ile yakından ilgilendiğini, veliler ve diğer müdahiller ile öğrencilerin okula adaptasyonu ve okulda gözlemlenen sorunların giderilmesi yönünde görüşmeler yapıldığını yazdı.

Bu yöndeki çalışmaların 2019 eğitim yılında da devam edeceğini belirten Habiauris, şiddet ve disiplinsizlik olaylarının bastırılması için uygulanan bir dizi önlem kapsamında öğrencilerin öğrenme güçlüğünün tam olarak saptanması için psikometrik gereç alımı için ödenek ve bakanlık bütçesine 20 yeni psikolojik danışman ve rehber öğretmen kadrosu eklenmesini talep etti.

(ŞA/ŞEB)



