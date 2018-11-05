banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
211.733
DOLAR
5.3455
STERLİN
6.9655
EURO
6.0952
Canbay tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katile yardım etmekten yakalandılar
Katile yardım etmekten yakalandılar
Katil 8 gün daha tutuklu kalacak
Katil 8 gün daha tutuklu...
Jeneratör çaldı, sattı, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı…
Jeneratör çaldı, sattı, 6 ay...
banner282
Flaş Haber
DAÜ'de yangın
Kapat

Okullardaki Şiddet Ve Disiplinsizlik Sorunu...

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN PSİKOMETRİK GEREÇ VE 20 YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBER ÖĞRETMEN KADROSULefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris, bakanlığının 2019 bütçesini bugün görüşecek olan Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne, okullardaki şiddet ve disiplinsizlik sorunuyla ilgili mevcut ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Politis “5 Bin 500 Öğrenci Psikologlara… Habiauris’ten Meclis’e Geçen Eğitim Dönemiyle İlgili Veriler” başlıklı haberinde,...

Okullardaki Şiddet Ve Disiplinsizlik Sorunu...

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN PSİKOMETRİK GEREÇ VE 20 YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBER ÖĞRETMEN KADROSULefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris, bakanlığının 2019 bütçesini bugün görüşecek olan Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne, okullardaki şiddet ve disiplinsizlik sorunuyla ilgili mevcut ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Politis “5 Bin 500 Öğrenci Psikologlara… Habiauris’ten Meclis’e Geçen Eğitim Dönemiyle İlgili Veriler” başlıklı haberinde,...

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Okullardaki Şiddet Ve Disiplinsizlik Sorunu...

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN PSİKOMETRİK GEREÇ VE 20 YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBER ÖĞRETMEN KADROSU

Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris, bakanlığının 2019 bütçesini bugün görüşecek olan Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne, okullardaki şiddet ve disiplinsizlik sorunuyla ilgili mevcut ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.
Politis “5 Bin 500 Öğrenci Psikologlara… Habiauris’ten Meclis’e Geçen Eğitim Dönemiyle İlgili Veriler” başlıklı haberinde, Habiauris’in Komite’ye sunduğu bilgi notunu kaynak göstererek psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin, bütün sınıflardan 5 bin 500 öğrenci ile yakından ilgilendiğini, veliler ve diğer müdahiller ile öğrencilerin okula adaptasyonu ve okulda gözlemlenen sorunların giderilmesi yönünde görüşmeler yapıldığını yazdı.
Bu yöndeki çalışmaların 2019 eğitim yılında da devam edeceğini belirten Habiauris, şiddet ve disiplinsizlik olaylarının bastırılması için uygulanan bir dizi önlem kapsamında öğrencilerin öğrenme güçlüğünün tam olarak saptanması için psikometrik gereç alımı için ödenek ve bakanlık bütçesine 20 yeni psikolojik danışman ve rehber öğretmen kadrosu eklenmesini talep etti.
(ŞA/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Kontrolörler Uçuş Güvenliği Konusunda S.o.s. Verdi
Rum Kontrolörler Uçuş Güvenliği Konusunda S.o.s. Verdi
Limasol’da çıkan yangın 15 saatte söndürülebildi
Limasol’da çıkan yangın 15 saatte söndürülebildi
Güney Kıbrıs’ta Büyük Av Başladı… İlk Gün 10 Bin Euro Ceza
Güney Kıbrıs’ta Büyük Av Başladı… İlk Gün 10 Bin Euro Ceza
Lakkotripis Londra’da
Lakkotripis Londra’da
“exxonmobıl Sondajı Başlıyor, Erdoğan Tehdit Ediyor”
“exxonmobıl Sondajı Başlıyor, Erdoğan Tehdit Ediyor”
Akel’den “ülkenin Kültürel Mirası İki Oluşturucu Devlete Bölünüyor” Suçlaması
Akel’den “ülkenin Kültürel Mirası İki Oluşturucu Devlete Bölünüyor” Suçlaması
Anastasiadis basın toplantısı düzenliyor
Anastasiadis basın toplantısı düzenliyor
Hristodulidis Hollanda’ya Gitti
Hristodulidis Hollanda’ya Gitti
Kiprianu: “çözüm Zemininin Değişmesini Kolay Zannetmek Saflıktır”
Kiprianu: “çözüm Zemininin Değişmesini Kolay Zannetmek Saflıktır”
Çelepis: “kıbrıs Sorunundaki Durum Oldukça Endişe Verici”
Çelepis: “kıbrıs Sorunundaki Durum Oldukça Endişe Verici”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim