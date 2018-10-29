“ohi Günü” Kutlandı



Lefkoşa, 29 Ekim 18 : Yunanistan’ın, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alan İtalya’nın kendi saflarına katılması yönündeki çağrısını reddettiği “Ohi-Hayır” günü dün Güney Kıbrıs’taki kentlerde de törenlerle kutlandı.

Alithia ve diğer gazeteler, her yıl 28 Ekim’de kutlanan “Ohi” gününün bu yıl da resmi törenlerle kutlandığını, Güney Lefkoşa’daki törende resmi geçit yapıldığını yazdılar.

Yunan Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen törende konuşan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, günün önemine dikkat çekerek, “barış anlaşmasına ulaşılabilmesi için işbirliği yapılması ve birlik olunması gerektiğini” vurguladı.

Yunanistan Büyükelçisi İlias Fotopulos da konuşmasında günün önemine dikkat çekti.

(SB/HA)

