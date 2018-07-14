Öğretmenlerden Bakana İstifa Çağrısı



Lefkoşa, 14 Temmuz 18: Güney Kıbrıs’ta devlet okullarında görevli öğretmenler, kazanımlarının geri alınmak istendiği gerekçesiyle dün Rum Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak eylem gerçekleştirdiler.

Politis ve diğer gazeteler, Rum devlet okullarında görevli öğretmenlerin dünkü sıcağa karşın sendikalarının çağrısına uyarak Rum Eğitim Bakanlığı önünde toplandıklarını ve kazanılmış haklarını geri almaya çalıştığını iddia ettikleri Rum Eğitim Bakanlı Kostas Habiauris ve Rum hükümetini protesto ettiklerini yazdılar.

Gazete, eğitimcilerin Rum hükümetini ve eğitim bakanını, kendileriyle diyaloga girmeden kararlar aldığı gerekçesiyle protesto ederek bakanı istifaya çağırdıklarını belirtirken eğitimcilerin ayrıca, okullar açıldığında grev yapacakları konusunda uyarıda da bulunduklarını aktardı.

Rum Eğitim Bakanı Habiauris ise, kendisinin hükümetin kararlarını uygulamakta olduğu şeklinde bir açıklamada bulunarak sendikaları 24 Temmuz tarihine kadar kendisiyle diyaloga geçmeye çağırdı.

Gazete, bakanlık önündeki dünkü protesto eyleminin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleştiğini ve Rum polisinin, sendikacıların temsilcisinin bile, bildiri vermesi için bakanlığa girmesini izin vermediğini belirtirken Rum bakanı ise göstericilere “twitter” üzerinden yanıt vermeyi seçtiğini vurguladı.

(SB/ YIL)

