Öğrenciler İçin İki Toplumlu Program

Lefkoşa, 29 Nisan 17 : BM kontrolünde bulunan Ledra Palace bölgesinde, “Imagine” isimli, ırkçılık karşıtı iki toplumlu eğitim programı gerçekleştirileceği haber verildi.

Programa katılmak isteyen öğrencilerin, 5 Mayıs’a kadar programa katılım başvurusunda bulunabileceklerini yazan Fileleftheros gazetesi, haberinde Rum İlköğretim Dairesinin ilgili duyurusuna da yer verdi.

Karşılıklı anlayış ve saygının ileriye götürülmesi amacıyla programa 25 Kıbrıslı Türk, 25 de Kıbrıslı Rum’un katılacağını yazan gazete, bu faaliyetin, eğitimle ilgili Teknik Komite’nin himayesinde olmak üzere, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ile Dayanışma Evi tarafından hayata geçirileceğini belirtti.

Gazete, programın iki toplumun müzakerecilerinin onayını aldığını da ekledi.

(İY/HA)