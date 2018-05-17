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Öğrenciler Okulda Uyuşturucu Kullanırken Suçüstü Yakalandı!

Rum polisi salı gecesi Baf-Apostos Pavlos semtindeki okulda, uyuşturucu kullanan öğrencileri suçüstü yakaladı.

Öğrenciler Okulda Uyuşturucu Kullanırken Suçüstü Yakalandı!

Rum polisi salı gecesi Baf-Apostos Pavlos semtindeki okulda, uyuşturucu kullanan öğrencileri suçüstü yakaladı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 08:17
Öğrenciler Okulda Uyuşturucu Kullanırken Suçüstü Yakalandı!

Rum polisi salı gecesi Baf-Apostos Pavlos semtindeki okulda, uyuşturucu kullanan öğrencileri suçüstü yakaladı.

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Fileleftheros’un haberine göre, semt sakinlerinin, bölgedeki ilkokul, ortaokul ve liselerin bahçelerinde toplanan öğrencilerin yasadışı eylemlerde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis salı gecesi saat 21.00’de bölgeye baskın düzenledi. İlkokul avlusu ve Apostolos Pavlos Kilisesi’nin arka bahçesinde 17 yaşında 5 öğrenciyi, hintkeneviri içeren sarma sigara içerken suçüstü yakalayıp tutukladı.

Son Güncelleme: 17.05.2018 12:57
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