Observer: “hellime Talep Yoğun”

Lefkoşa, 13 Kasım 18: İngiliz gazetesi “Observer” Kıbrıs Hellimi’nin dünya çağında yoğun talep olduğunu ve Rum üreticilerin bu talebi karşılamakta zorlandığını yazdı.

Politis ve diğer gazeteler, İngiliz “ Observer” gazetesinin, Kıbrıs’ta üretilen Hellim peynirinin tüm zamanların en popüler dönemini yaşadığını ve tüm dünyada büyük rağbet gördüğünü belirterek “Kıbrıs’taki üreticilerin bu talebi karşılamakta zorlandıklarını” yazdığını aktardılar.

Gazetenin haberine göre, “Kıbrıs süt ürünlerinin” ihracatı konusunda Güney Kıbrıs ile Çin arasında imzalanan protokol sonrasında Rum hellim üreticilerini, talebi karşılayamayacakları endişesi sardı.

Habere göre, İngiliz gazetesine açıklamada bulunan bir Rum üretici, Hellim üretimi için şu anki süt miktarının yeterli olmadığını ve İtalya ile Danimarka’dan süt ithal etmek zorunda kaldıklarını belirterek hali hazırda İngiltere, Almanya, İsveç, Danimarka ve Avustralya’dan gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

Söz konusu üretici: “Bir de Çinliler Hellimi öğrenirse siparişlere yetişmemiz imkansız olur” şeklinde konuştu.

(SB/ŞEB)