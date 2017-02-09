Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 07:00

Norveç’in Reddinin Arkasında Siyasi Sebepler De Var

Norveç’in, ülkede üretilen askeri ekipmanın Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için alınmasına engel olmasının arkasında, Kıbrıs sorunuyla da alakalı siyasi meselelerin olduğu iddia edildi.

Norveç'in Reddinin Arkasında Siyasi Sebepler De Var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 9 Şubat 17 : Norveç’in, ülkede üretilen askeri ekipmanın Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için alınmasına engel olmasının arkasında, Kıbrıs sorunuyla da alakalı siyasi meselelerin olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Norveçlilerin ‘Hayır’ının Arkasında Kıbrıs Sorunu Da Var” başlığıyla verdiği ve fotoğrafla desteklediği haberinde, askeri ekipmanlar üreten Norveçli şirketin, RMMO için ekipman alma işini üstlenen İngiliz şirkete yolladığı mektubu yayımladı.

18 Temmuz 2016 tarihli mektupta, Norveçli şirketinin, Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın, askeri teçhizata ihracat izni vermeyi reddettiği bilgisini bildirdiğini kaydeden gazete, mektupta iki sebebe atıfta bulunulduğunu belirtti.

Buna göre ilk olarak, Kıbrıs’a silah ve mühimmat ihracatının “1959 kararına” ve diğer talimatlara ters olduğunun belirtildiğini aktaran gazete, ikinci olarak ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ima edilerek Norveçli yetkili önderliğindeki barış çabalarına işaret edildiğini kaydetti.

“1959 kararına” göre Norveç’in, savaşta ya da savaş tehdidi altında olan bölgelere ya da iç savaşın olduğu ülkelere silah ya da mühimmat satışına izin vermediğini belirten gazete, ayrıca atıfta bulunulan ilgili talimatlarda, “ihracatın silahlı çatışmalara neden olacağı ya da silahlı çatışmaları uzatacağı ya da ülkedeki mevcut gerilimleri ya da çatışmaları ağırlaştıracağı” durumlarda askeri ekipman başvurularının reddedilmesinin öngörüldüğünü yazdı.

Gazete haberinde, Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın, geçmişte RMMO’nun tedarik ettiği başka askeri ekipmanlarla ilgili bahse konu ihracat iznine herhangi bir itirazda bulunmadığına da dikkat çekti.

(HC/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osadchiy Rus Turistlere KKTC’den Giriş Yapmamalarını Telkin Etti Osadchiy Rus Turistlere KKTC’den Giriş Yapmamalarını...
Kocas’a Ulusal Siyasi Konularda Akademisyen Takviyesi... Kocas’a Ulusal Siyasi Konularda Akademisyen Takviyesi...
Anastasiadis, Amerika’da Yahudi Lobisi Forumu’nda Konuşacak Anastasiadis, Amerika’da Yahudi Lobisi Forumu’nda...
Galanos, Fransız Yetkiliyle Görüştü Galanos, Fransız Yetkiliyle Görüştü
Kıbrıslı Türk Ressam Nurtane Karagil’in Resmine Tepkiler Kıbrıslı Türk Ressam Nurtane Karagil’in Resmine...
Rum Siyasi Partilerden Kıbrıs Sorunu Temalı Tepkiler Rum Siyasi Partilerden Kıbrıs Sorunu Temalı Tepkiler
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Osadchiy Rus Turistlere KKTC’den Giriş Yapmamalarını...

Haberi Oku