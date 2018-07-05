Noratlas Uçağı Anıt Olarak Yerleştirilirken Anıtlar Komitesi’nin Görüşüne Başvurulmadı!



: 1974 Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından yanlışlıkla düşürülen Noratlas uçağının aynısı, Yunan Askeri Mezarlığı’na anıt olarak yerleştirilirken Rum Anıtlar Komitesi’ne görüşünün sorulmadığı bildirildi.



Alithia gazetesinin haberine göre Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Hambiauris bir milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta, açık alanlara anıt yerleştirme izni/onayı vermekten sorumlu birimin Rum Şehir Planlama Dairesi olduğunu belirtti.



Alakalı konularda Rum Şehir Planlama Dairesi’nin, Anıtlar Komitesi’ne bilgi verdiğini, ayrıca ondan danışmanlık görüşü aldığını belirten Hambiauris, Noratlas uçağı konusundaysa Anıtlar Komitesi’ne herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi.



