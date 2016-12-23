Güney Kıbrıs:
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23 Aralık 2016 Cuma 08:12

Noel Dolayısıyla Başkanlık Affı

Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 51 mahkûmun, başkanlık affıyla, Noel dolayısıyla serbest kalacağı haber verildi.

Noel Dolayısıyla Başkanlık Affı
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Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 51 mahkûmun, başkanlık affıyla, Noel dolayısıyla serbest kalacağı haber verildi.

Simerini gazetesinde yer alan haberde, bahse konu 51 kişinin Kıbrıslı Rum ve yabancılardan ibaret olduğu ve 25 Aralık tarihine kadar cezalarının yarısını tamamlamış olacakları belirtildi.

Öte yandan gazete, para cezası yüzünden hapiste bulunan iki kişinin borçlarının ise, ödenmemiş borçları yüzünden hapse düşmüş kişilere yardımcı olmak isteyen ve isminin gizli kalmasını isteyen üç şahıs tarafından ödendiğini ve bu iki kişinin de böylece Noel’de serbest kaldıklarını ifade etti.

Haberde, 60 kişiye de Noel dolayısıyla izin verildiği ifade edildi.

         

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Anahtar Kelimeler
NoelBAŞKANLIK AFFI
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