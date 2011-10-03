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Nobel Tıp ödülü sahiplerini buldu

Nobel Tıp Ödülünü Amerikalı Bruce Beutler, Lüksemburglu Jules Hoffmann ile Kanadalı Ralph Steinman'ı

Nobel Tıp ödülü sahiplerini buldu

Nobel Tıp Ödülünü Amerikalı Bruce Beutler, Lüksemburglu Jules Hoffmann ile Kanadalı Ralph Steinman'ı

03 Ekim 2011 Pazartesi 14:23
Nobel Tıp ödülü sahiplerini buldu
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STOCKHOLM - Nobel Tıp Ödülünü Amerikalı Bruce Beutler, Lüksemburglu Jules Hoffmann ile Kanadalı Ralph Steinman'ın aldığı açıklandı.

Nobel Ödülünün kurucusu Alfred Nobel adına, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen 2011 yılı Nobel Tıp Ödülünün sahipleri Karolinska Enstitüsünde düzenlenen törenle açıklandı. Ödülün, üç bilim adamına bağışıklık sistemi ve dendritik hücreler üzerinde yaptıkları çalışmalardan dolayı verildiği bildirildi.

Nobel Tıp Ödülünün sahibi bugün açıklanırken, yarın Fizik, Çarşamba günü Kimya, Perşembe günü Edebiyat, Cuma günü Barış, 10 Ekim Pazartesi günü de Ekonomi Ödülünün sahipleri açıklanacak.

Ödüllerin sahipleri açıklandıktan sonra 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat ve Ekonomi ödülleri, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından verilecek. Nobel Barış Ödülü ise aynı gün Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle sahibine veriliyor. Nobel ödülleri 1901 yılından bu yana her yıl veriliyor.

SON 10 YILIN KAZANANLARI:

2010: İngiliz Frof. Dr. Robert Edwards
2009: Avustralyalı Elizabeth Blackburn, Amerikalı Carol Greider ve Jack Szostak
2008: Alman Harald zur Hausen, Fransız Barre-Sinoussi ve Luc Montagnier
2007: Amerikalı Mario Capecchi ve Oliver Smithies ile İngiliz Martin Evans
2006: Amerikalı Andrew Z. Fire ve Craig C. Mello
2005: Avustralyalı Barry J. Marshall ve J. Robin Warren
2004: Amerikalı Richard Axel ve Linda B. Buck
2003: Amerikalı Paul C. Lauterbur ve İngiliz Peter Mansfield
2002: İngiliz Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz
2001: Amerikalı Leland H. Hartwell ile İngiliz R. Timothy Hunt ve Paul M. Nurse

Son Güncelleme: 03.10.2011 14:23
Anahtar Kelimeler:
TıpNOBELÖDÜL
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