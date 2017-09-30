Güney Kıbrıs:
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30 Eylül 2017 Cumartesi 09:42

Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos dün düzenlediği basın toplantısında, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinde galip gelmesi durumunda izleyeceği yeni stratejiyi açıkladı.

Nikolas Papadopulos Yeni Stratejisini Açıkladı
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KIBRISLI TÜRK KOMİSER ATANACAK

Lefkoşa, 30 Eylül 17: DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos dün düzenlediği basın toplantısında, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinde galip gelmesi durumunda izleyeceği yeni stratejiyi açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Papadopulos’un dünkü basın toplantısında yeni stratejisine değindiğini ve Güney Kıbrıs’ta son on yıldır izlenen tüm politika ve uygulamaları reddettiğini yazdılar.

Habere göre Papadopulos açıklamasında özetle, Güney Kıbrıs’ta son on yılda izlenen politikaların ve Rum Ulusal Konseyi’nin aldığı kararların Kıbrıs Rum tarafını “çok tehlikeli bir sona ve çıkmaza getirdiğini” savunarak, bugüne kadar izlenen dış politikanın sonuç getirmediğini, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun kaderine terk edildiğini, enerji politikalarının hayata geçirilmediğini kaydetti.

Federasyonu “sahte ikilem” şeklinde nitelendiren Papadopulos, politikasının merkezinde, Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunabilmesi için “Türkiye’nin gerekli tavizleri vermesinin sağlanmasının” yer alacağını ifade etti.

Kıbrıs sorununun bir “işgal ve istila sorunu” olduğu parametrelerine geri getirilmesi, beşli konferans çerçevesinden çıkılması, KKTC’nin KKTC Cumhurbaşkanı’nın düzeyinin yükseltilmesine karşı mücadele edilmesi gibi bir dizi hedef sıralayan Papadopulos, Yunanistan’la ilişkilerin güçlendirilmesine de ağırlık vereceğini vurguladı.

Papadopulos, Kıbrıslı Türklerin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne entegre edilmesinin de stratejisinin bir parçası olduğunu, bu çerçevede, Kıbrıslı Türklere ilişkin konulardan sorumlu olan Kıbrıslı Türk bir başkanlık komiseri atayacağını, Kıbrıslı Türklerin “bilgilendirilmesi” amacıyla teknolojiyi kullanma yoluna gideceğini ve enerji, doğal gaz, sulama vs konularda işbirliği yapılması olanaklarını araştıracağını söyledi.

Papadopulos ayrıca, KKTC’nin uluslararası alanda ilerleyişini önlemek adına önlemler de alacağını belirtti ve bu önlemleri; KKTC’deki bakanların ve üst düzey yetkililerin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarını iptal etmek, KKTC’de faaliyet gösteren yabancı şirketleri cezalandırmak, Ercan (Timbu) Havaalanı’nın kullanılmasını yasaklayan yasayı etkin şekilde uygulamaya koymak, KKTC’de emlak alanında faaliyet gösteren şirketler hakkında cezai işlem başlatmak şeklinde sıraladı.

(SB/SEL)

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