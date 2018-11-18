Nikolas Papadopulos: “Kıbrıs sorununda Tasos dışında hepsi başarısız”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Tasos Papadopulos dışındaki bürün Rum yönetimi başkanlarının Kıbrıs sorununda ve AB üyeliğini Kıbrıs sorununda değerlendirmede başarısız olduğunu söyledi.

Haftalık Kathimerini’ye röportaj veren Papadopulos, Guterres Çerçevesi’nin referans şartları ile genişletilmesi ve bunun için de 90 günlük süre tanınması ile Kıbrıs sorunundaki olguların BM eliyle hızlandırılıyor göründüğünü söyledi. 90 günün (ExxonMobil) 10’uncu parseldeki sondajların sonuçları açısından gayrı resmî takvim de olduğunu belirten DİKO Başkanı “Bugün izlenmekte olan taktik meselesi bizi çok kaygılandırıyor” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in izlediği taktik ve stratejiden kaygılandıklarına da dikkat çeken Papadopulos, 25 yıldır Yorgos Vasiliu, Glafkos Klerides, Dimitris Hristofyas ve Nikos Anastaiadis aracılığıyla izlenen taktikte başarısız olunduğunu, bunu basın toplantısında Anastasiadis’in de kabul ettiğini, Kıbrıs sorununda ve AB üyeliğinin değerlendirilmesinde başarılı tek liderin Tasos Papadopulos olduğunu savundu.

Nikolas Papadopulos “Doğal gaz hiçbir şekilde müzakerelerle bağlantılı kılınmamalıdır. Türkiye, enerji programımızı dondurmak için bunu istiyor” dedi, “Türkiye’nin yayılmacılığına ve uzlaşmazlığına karşı inisiyatifler almaları, Kıbrıs Türk tarafına da teşvik vermeleri gerektiğini” söyledi.