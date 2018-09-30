New York’ta Güney Kıbrıs Yatırım Forumu

Capital Link’in New York’ta düzenlediği Güney Kıbrıs yatırım forumunda, Güney Kıbrıs’ın enerji, yatırım ve diğer alanlarda sunduğu fırsatlardan bahsedildi.



Fileleftheros gazetesine haberinde, foruma katılan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya Ofisi Müdürü Matthew Palmer ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı konuşmalara yer verdi.



Habere göre Palmer, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ı geniş bölgede önemli bir ortak gördüğünü ve Güney Kıbrıs ile aralarında daha güçlü bir politikanın yaratılması için çalıştıklarını belirtti.



Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ticari ve yatırım bağlarının güçlenmesinin, yeni fırsatlar sunduğundan söz eden Palmer, yatırımlar konusunda Güney Kıbrıs için “son derece cazip destinasyon” nitelemesinde bulundu.



Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon alanındaki olanaklarına işaret eden Palmer, Doğu Akdeniz’deki keşiflerin önemli olduğunu belirterek, bunun, bölgeyi birleştirebileceği, ayrıca ekonomik ve siyasi işbirliğini iyileştirebileceği, değerlendirmesinde bulundu.



Palmer, ortaya çıkacak olan refahın, Doğu Akdeniz’in ihtiyacı olduğu siyasi ve ekonomik istikrar sağlayabileceğini belirtti.



Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki egemenlik haklarına yönelik desteklerini” de “teyit eden” Palmer, adanın petrol ve doğalgaz rezervlerinin, adanın diğer kaynakları gibi, bütünlüklü çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanmaya devam ettiklerini belirtti.



Amerikan şirketlerin enerji, güvenlik, mali hizmetler, franchising ve turizm alanlarında Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösterdiğinden söz eden Palmer, bunların yeni istihdam alanları ve fırsatlar yarattığına vurgu yaptı.



Palmer, 2016 yılında Amerika’nın Güney Kıbrıs’a yaptığı doğrudan yatırımın, 1,6 milyar dolar olduğunu belirtti.



Palmer, konuşmasında, iki kesimli, iki toplumlu federasyon konusunda desteklerini de dile getirdi.



Habere göre Anastasiadis ise Rum Hükümeti’nin, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki sinerjilerine ve iş insanlarına kolaylıklar sağlamakta kararlı olduğunu ifade etti.



Konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine ve bölgede hidrokarbonların keşfiyle açılan perspektiflere değinen Anastasiadis, ayrıca Güney Kıbrıs’ın Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesindeki jeostratejik ve jeopolitik rolüne ve bölgedeki ülkelerle kurulan üçlü mekanizmalara vurgu yaptı.

