"Nestoros: “Tespit Edilen Kayıp Sayısında Ciddi Düşüş Yaşanıyor”

Kayıp Şahıslar Komitesi üyesi Nestoras Nestoros, kayıpların tespit edilmesinde son birkaç aydır zorluklar yaşandığını söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre Nestoros, 2015 yılından sonra tespit edilen kayıp sayısında ciddi düşüş yaşandığını; 2016’da 114, 2017’de ise 49 kayıp tespit edildiğini kaydetti.
Habere göre, Nestoros, şu anda KKTC’de 8, Güney Kıbrıs’ta da 1 ekibin kayıp kazılarına devam ettiği bilgisini verdi.
Nestoros, 2018 yılı Nisan ayına kadar yalnızca 8 kayıp tespit edilebildiğini de ifade ederek, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.