banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Gazimağusa’da Sahte 100 ve 200 TL’lik Banknot Ele Geçirildi!
SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN ÜÇ...
Harmancı: “Lefkoşa'nın Kazanacağına İnanıyorum“
Harmancı: “Lefkoşa'nın Kazanacağına İnanıyorum“
KKTC Sandık Başında.. Saat 14.00 İtibarıyla Seçime Katılım Oranları Açıklandı!
Saat 14.00 İtibarıyla Seçime Katılım...
Saat 12.00 İtibarıyla Seçime Katılım Oranları Açıklandı
Saat 12.00 İtibarıyla Seçime Katılım...
banner282

Nestoras Nestoros İle Söyleşi

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, devam eden kayıp arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nestoras Nestoros İle Söyleşi

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, devam eden kayıp arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 10:46
Nestoras Nestoros İle Söyleşi

 Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, devam eden kayıp arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nestoros, Fileleftheros gazetesinde yer alan söylesişinde, şu anda Kuzey Kıbrıs’ta 8, Güney Kıbrıs’ta ise 1 ekibin kazı yaptığını belirtti. Nestoros, “Voni”(Gökhan), “Sinde” (İnönü), “Arsos”(Yiğitler), “Dikomo” (Dikmen), Mağusa ve Baf’a bağlı Polem’de kazı çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 2016’dan bu yana yılda 10 kazı yapılması şeklindeki anlaşmadan dolayı askeri bölgelerdeki olası gömü alanlarında sistematik bir şekilde kazılar yapmaya başladığını belirten Nestoros, KKTC’deki askeri bölgelerde 23 muhtemel gömü alanında kazı yapıldığını, 13 alanda, 32 kişiye denk gelen kemik kalıntılarına rastlanıldığını söyledi.

Nestoros, şu anda 4 alanda (2’si Gökhan, “Trahonas” (Kızılbaş) ve Dikmen’de) kazı çalışmalarının gelişim halinde olduğunu; 2018 yılı sonuna kadar 6 noktada “Kira”(Mevlevi), “Asomatos” (Özhan), “Voni”de (Gökhan) 2 alanda ve “Kutsevendis”de (Güngör) 2 alanda kazı çalışmalarının yapılmasının beklendiğini de ifade etti.

Türkiye’ye yönelik eleştirilerini yineleyen Nestoros, Türkiye’nin kayıplar konusunda arşivinde olan her bilgiyi Kayıp Şahıslar Komitesi’ne sağlaması gerektiğini ifade etti. Nestoros, bunun hiçbir zaman olmadığını, bilgi istendiği zaman Türkiye’nin işbirliği yapmadığını ileri sürdü.

banner277

NESTOROS’UN KİPE’YE YAPTIĞI AÇIKLAMA

Öte yandan, Nestoros, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamalarda, kayıp kemiklerinin Dikmen çöplüğüne taşındığına ilişkin bilgileri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin araştıracağı en zor konulardan biri olarak nitelendirdi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Nestoros, herhangi bir zorluğu göğüslemelerinin görevleri olduğunu belirterek, komiteye gelen, her ne kadar zor olsa da, her bilgiyi araştırmanın sorumlulukları olduğunu ifade etti.


 

banner288
Son Güncelleme: 24.06.2018 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akansoy Türkiye’deki Seçimlerle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu!
Akansoy Türkiye’deki Seçimlerle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu!
Kokain ve Hint Keneviri Ele Geçirildié
Kokain ve Hint Keneviri Ele Geçirildié
Türkiye’yle İlgili Nihai Sonuç Bildirgesinin Taslağı
Türkiye’yle İlgili Nihai Sonuç Bildirgesinin Taslağı
Hellim Konusu Çekmecede Unutuldu
Hellim Konusu Çekmecede Unutuldu
Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetler Bakanıyla Söyleşi
Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetler Bakanıyla Söyleşi
Kıbrıs Sorununda Stratejik Anlaşma Konusu
Kıbrıs Sorununda Stratejik Anlaşma Konusu
İngiltere İle Güney Kıbrıs Arasında Askeri İşbirliği
İngiltere İle Güney Kıbrıs Arasında Askeri İşbirliği
Hristodulidis, Türkiye’deki Seçimleri Değerlendirdi
Hristodulidis, Türkiye’deki Seçimleri Değerlendirdi
Rum hükümet sözcüsü prodromu, AKEL’e yanıt verdi
Rum hükümet sözcüsü prodromu, AKEL’e yanıt verdi
Güney Kıbrıs’taki tatbikatta 2 seferi personel yaralandı
Güney Kıbrıs’taki tatbikatta 2 seferi personel yaralandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim