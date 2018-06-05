Neofitu’nun Washıngton Temasları

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Washington’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun temasları çerçevesinde AB’nin ABD Büyükelçisi David O’Sullivan ile görüştüğünü ve görüşmede, AB-ABD ilişkileri ile uluslararası toplumu ilgilendiren konuların ele alındığını yazdı.

Haberde, Neofitu’nun O’Sullivan’a Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirme yaptığı da kaydedildi.

Gazete, Neofitu’nun temasları çerçevesinde ABD'nin terörizm finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakanı Yardımcısı Marshall Billingslea, ABD’nin Avrasya ve Avrupa’dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Jonathan Cohen, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Avrupa ve NATO'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Thomas Goffus ve bazı diğer yetkililerle görüşeceğini yazdı.