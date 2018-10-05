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Neofitu’dan Yeni Açıklama: “Ulusal Tsunami Geliyor”

Neofitu’dan Yeni Açıklama: “Ulusal Tsunami Geliyor”

05 Ekim 2018 Cuma 08:35
Neofitu’dan Yeni Açıklama: “Ulusal Tsunami Geliyor”

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunu konusunda son üç gündür yaptığı açıklamalara dün bir yenisini daha ekledi.

Fileleftheros gazetesinin “Averof: Susmayacağım…” başlığı altında verdiği haberde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün dramatik bir açıklamada bulunarak, tüm toplum ve siyasileri Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini göstermek için harekete geçmeye çağırdığını yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty’le dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünü istediğinin anlaşılması için herkesi harekete geçmeye çağırdı.

Neofitu: “Ulusal tsunaminin geldiğini görüyorum. Kim beni ne ile suçlarsa suçlasın, susup elleri bağlı oturamam. Ekonomik bir kriz ardında yaralar bırakırsa, zamanla bu yaralar iyileşir ancak kaybedilmiş bir vatan geri kazanılamaz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin, yaşadığı ekonomik kriz, ABD’yle ilişkilerinin gergin olması ve diğer birçok sorunu sebebiyle müzakerelerden kaçındığını” öne süren Neofitu, Türkiye’nin iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünü “bertaraf etmeye ve iki devletli çözüme” getirmeye çalıştığını iddia etti.

Neofitu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik “tutkunun azaldığını ve bir bıkkınlık görüldüğünü” belirterek, kendisinin bu gelişmeler karşısında tepkisiz kalmayacağını, önümüzdeki pazartesi, salı ve çarşamba günleri Brüksel’de yapacağı önemli temaslarda Kıbrıs Rum tarafının çözüm istediği mesajını ileteceğini vurguladı.

AKEL

Gazete, AKEL tarafından dün yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in partilerden öneri beklediği şeklindeki sözleri “Anastasiadis en nihayet karşılıklı diyalog ve diğer partilerin önerilerine önem vermeye mi başladı?” şeklinde değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca,  Kıbrıs sorununda durumun gerçekten kritik olduğu ve Anastasiadis’in sorumluluklarını kabul etme vaktinin de geldiği ifade edildi.

HRİSTODULİDİS: “ÇÖZÜM BÖLGE İÇİN FAYDALI”

Gazete, bir diğer haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Almanya’nın birleşmesinin yıldönümü sebebiyle dün Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinliğe katıldığını ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin faydalarından söz ettiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin tüm bölgeye olumlu etki edeceğini belirterek, Almanya’ya bu konudaki sürekli desteğinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini manşetten ve iç sayfalarından, “DİSİ ve AKEL’den Kıbrıs Sorunu İçin Alarm – Averof Tsunami, Andros Bölünme Görüyor” başlıkları altında geniş şekilde yansıttı.

Son Güncelleme: 05.10.2018 12:04
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