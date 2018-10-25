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Neofitu: “türkiye İle Bm’siz Görüşmemiz Riskli”

“1960 ÜNİTER DEVLETİNDE AMA 1964 VE SONRASINDAKİ YÖNETİME GERİ DÖNECEĞİZ RÜYASINDA YAŞIYORUZ”

Neofitu: “türkiye İle Bm’siz Görüşmemiz Riskli”

“1960 ÜNİTER DEVLETİNDE AMA 1964 VE SONRASINDAKİ YÖNETİME GERİ DÖNECEĞİZ RÜYASINDA YAŞIYORUZ”

25 Ekim 2018 Perşembe 13:32
Neofitu: “türkiye İle Bm’siz Görüşmemiz Riskli”
“1960 ÜNİTER DEVLETİNDE AMA 1964 VE SONRASINDAKİ YÖNETİME GERİ DÖNECEĞİZ RÜYASINDA YAŞIYORUZ”
KİPRİANU: “YA DESANTRALİZE FEDERASYON ÖNERİSİ YOK YA DA SAKLADIĞI BİR ŞEY VAR”

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum tarafının Türkiye ile BM olmadan görüşmesinin riskli olduğuna dikkat çekti.
Fileleftheros, “Averof: BM Olmadan Türkiye ile Görüşmemiz Riskli… DİSİ Başkanı, Bilinmeyen Sularda Yüzmeye Gittiğimizi Söylüyor” başlıklı haberinde, bir radyo programında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin sorulmasına karşılık Neofitu’nun “Temas olabilir ama müzakere değil” dediğini yazdı.
Habere göre Neofitu “Belirsiz sularda yüzmeye gidiyoruz. Ankara ile konuşuyoruz. Ankara ile çerçeve ve BM himayesi olmadan görüşmeyi riskli buluyorum” ifadelerini kullandı. Neofitu, böyle bir ihtimalin neyi gündeme getirebileceği sorulduğunda ise 44 yıldır BM himayesinde bir çözüm modeli müzakere edildiğini ve hiçbir sonuç alınmadığını hatırlattı, sebebinin “Ankara’nın uzlaşmazlığı olduğunu” öne sürdü.
Partisinin, “merkezî devletin tek varlık, tek egemenlik ve tek uluslararası temsiliyetini güvenceye alacak yetkilere sahip olması şartıyla desantralize federasyon önerisine olumlu yaklaştığını söyleyen Neofitu “Bu yaklaşıma gideceğimiz sonucuna varırsak, ne istediğimizi bilmemiz gerekir. Avrupa’dan da görüş almamız doğru olur” dedi.
“ÜNİTER DEVLET RÜYASINDA YAŞIYORUZ”
Rum tarafında bir kesimin üniter devlette ısrar ettiği hatırlatıldığında ise Neofitu, “Türkiye geriye, 1960 devletine dönmemizi kabul etse de tepkiler olacak. Bu tür çözümde ısrar edenler garantileri ve Kıbrıslı Türk Başkan Yardımcısı’nın vetosunu kabul edecekler mi?” diye sordu.
Neofitu “Gün gelecek 1960 üniter devletine ama 1964 ve sonrasındaki yönetimle geri döneceğiz rüyasında yaşıyoruz ancak bölünmüşlüğü yaşayacağımızda uyanacağız, çocuklarımız ve torunlarımız Kıbrıs’ın tamamen Türkleşmesini izleyecek” diye ekledi.
“YA ÖNERİSİ YOK YA DA BİR ŞEY SAKLIYOR”
Haberi “Averof Neofitu: Bilinmeyen Sulara Yüzmek” başlığıyla aktaran Alihtia, “Ya Önerisi Yok ya da Bir Şey Saklıyor” başlıklı haberinde ise AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, desantralize federasyon önerisi konusunda Anastaiadis’e yeni eleştiri ve ithamlarda bulunduğunu yazdı.
Habere göre Kiprianu, Rum Ulusal Konsey toplantısında, desantralize federasyon önerisiyle ilgili sorularına cevap alamadığı Anastasiadis hakkında dün “Ya desantralizasyon federasyonu konusunu önerisi olmadan açtı veya önerisi var ama söylemiyor, bu nedenle ülkenin en büyük sorununu sorumsuz ve el yordamıyla yönetiyor ya da Ulusal Konsey’e gerçekte aklında ne olduğunu söylemek istemiyor” ifadelerini kullandı.
Anastasiadis’in Rum siyasi partilerinden, desantralize federasyon meselesini TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na açtıktan sonra ne yapması gerektiğine dair görüş istediğini belirten Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı’na bir dizi de soru yöneltti.
Kiprianu, Anastasiadis’e merkezî hükümetten alıp kurucu devletlere vermek istediği yetkilerin hangileri olduğunu, kurucu devletlere yetki aktarımı ile devletin işlevselliğinin nasıl iyileştirileceğini, güvenlik ve garantiler, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele, yönetime etkin katılım, toprak ve mülkiyet gibi ana meselelerin nasıl çözüleceğini ve Çavuşoğlu’nun bugün neden Rum tarafının hangi çözümü (federasyon, konfederasyon, iki devlet) istediğini Mayıs’a kadar netleştirmesini istediğini sordu.
(ŞA/GÜL)
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