Neofitu Tdp’yi Ziyaret Edecek

Lefkoşa, 18 Ekim 18: DİSİ Başkanı Averof Neofitu 25 Ekim Perşembe günü TDP’yi ziyaret ederek parti başkanı Cemal Özyiğit’le görüşecek.Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarını yurt içi ve dışında sürdürdüğünü, bu çerçevede 25 Ekim Perşembe günü TDP merkez binasını ziyaret ederek Cemal Özyiğit’le görüşeceğini yazdı.Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, Neofitu’nun, “Kıbrıs’ın BM kararları ve AB normları temelinde, iki toplumlu iki...



Lefkoşa, 18 Ekim 18: DİSİ Başkanı Averof Neofitu 25 Ekim Perşembe günü TDP’yi ziyaret ederek parti başkanı Cemal Özyiğit’le görüşecek.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarını yurt içi ve dışında sürdürdüğünü, bu çerçevede 25 Ekim Perşembe günü TDP merkez binasını ziyaret ederek Cemal Özyiğit’le görüşeceğini yazdı.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, Neofitu’nun, “Kıbrıs’ın BM kararları ve AB normları temelinde, iki toplumlu iki kesimli federasyon çerçevesinde, garantiler, müdahale hakları ve yabancı askerler olmaksızın yeniden birleşmesi mesajını vermek adına içte ve dışta temaslarını sürdürdüğü” ifade edildi.

(SB/HÖ)

