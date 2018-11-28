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Neofitu-talat Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu’nun, geçtiğimiz akşam Talat’ın evinde,eşlerinin de yer aldığı bir yemekte bir araya gelmeleri, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Neofitu-talat Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu’nun, geçtiğimiz akşam Talat’ın evinde,eşlerinin de yer aldığı bir yemekte bir araya gelmeleri, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:18
Neofitu-talat Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu’nun, geçtiğimiz akşam Talat’ın evinde,eşlerinin de yer aldığı bir yemekte bir araya gelmeleri, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “Averof Talat’la Görüştü” başlıklı haberinde, Neofitu’nun görüşmenin ardından twitter’da yaptığı paylaşımda “Kıbrıs’ın bölünmüş olmak için küçük, fakat Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Ermeniler, Maronitler ve Latinlerin tek vatanı olmak için yeterince büyük olduğunu yazdığını” iletti.

Haber Haravgi’de “Kıbrıs (Bölünmüş Olmak) İçin Çok Küçük”, Alithia’da ise “Averof-Talat Yemeği” başlıklarıyla yer buldu.

(İY/ÖK)                           


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