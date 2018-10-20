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Neofitu: “siyasi Eşitlik Temel Bileşen”

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, siyasi eşitliğin, BM Güvenlik Konseyi’nin tüm kararları temelinde, federasyonun temel bileşeni olduğunu söyledi.

Neofitu: “siyasi Eşitlik Temel Bileşen”

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, siyasi eşitliğin, BM Güvenlik Konseyi’nin tüm kararları temelinde, federasyonun temel bileşeni olduğunu söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:38
Neofitu: “siyasi Eşitlik Temel Bileşen”
Lefkoşa, 20 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, siyasi eşitliğin, BM Güvenlik Konseyi’nin tüm kararları temelinde, federasyonun temel bileşeni olduğunu söyledi.

Politis gazetesi “Siyasi Eşitlik Temel Bileşen” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Neofitu’nun bu yeni çabasıyla birlikte, desantralize federasyona ilişkin herhangi bir önerinin konfederal karaktere sahip olmadığı mesajını vermek istediğinin açık olduğunu yazdı.

Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Rene Troccaz ile dünkü görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin yapacağı görüşme konusunda beklentilere sahip olduğunu da vurgulayan Neofitu, liderlerden Kıbrıslı Türk ve Rumlara yine umut vermelerini istedi.

DİSİ partisi için 2018 yılında, tüm Rum Yönetimi başkanlarının üzerinde hem fikir olduğu bir ilkenin (siyasi eşitlik) reddedilmesi gibi bir konunun söz konusu olmadığına da işaret eden Neofitu, “güçlü bir devletin tek ekonomi, tek para birimi, tek merkez bankası, tek Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve tek bir FIR’a ihtiyacı olduğuna” işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ’nin “tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlık, aynı zamanda tek ekonomi, para birimi, merkez bankası, MEB ve FIR’a sahip güçlü bir devlete ihtiyaç olduğu” şeklinde bir teze sahip olduğunu yineleyen Neofitu, “bunun da ötesinde, örneğin Eski Eserler Dairesi merkezi hükümette veya oluşturucu devletlerde olacaksa, bunun, merkezi devletin yerel varlıklara yetki ve sorumluluklar devredebileceği bir konu olduğuna” işaret etti.

Neofitu “liderlerin 26 Ekim’de gerçekleştireceği görüşmede, iç boyutla ilgili bir anlaşma olmasını beklemese de, görüşmenin yalnızca iki sınır kapısının açılmasıyla sınırlı olmayacağına inanmak istediğini” ifade ederek, böyle bir şeyin beklentilerinin altında olacağını vurguladı.

DİSİ Başkanı Neofitu bu açıklaması öncesinde “Politis 107.6’ya” yaptığı açıklamada ise, “ulusal tsunami”ye atıfta bulunarak “onlarca yıllık mücadelenin ardından, iki devlet veya konfedarasyon çözümlerini konuşmaya varmaları durumunda ulusal tsunaminin geleceğini” yineledi ve Türk tarafının bunu senaryo olarak ortaya koymakta ısrarcı olduğunu iddia etti.

Neofitu açıklamasında, Türkiye’nin ExxonMobil şirketini, Rum MEB’inde sondaj yapması konusunda engellemeyeceği değerlendirmesinde de bulundu.

Derinya sınır kapısının açılmasına ilişkin tepkiler konusunda ise Neofitu “ekonomik etkileri ölçerek, vatanın bölünmüş olmasının tercih edilmesinin, trajik olduğunu” ekledi.

Fileleftheros ve Alithia ise Neofitu’nun açıklamasını “Konfederasyonlar Lanet” başlığıyla öne çıkararak, Neofitu’nun “güçlü bir devleti meydana getiren temel bileşenler etkilenmediği takdirde, federal hükümetten oluşturucu devletlere bazı ekstra yetkilerin devredilebileceği bir alan mevcut olduğunu” söylediğini aktardı.

Açıklamasında, buna paralel olarak “konfederasyonların lanet bir şey olduğunu” vurgulayan Neofitu, DİSİ için böyle bir konunun tartışılmadığını ifade etti.

Liderlerin yapacağı görüşmeye de değinen Neofitu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis’in üstesinden gelmeleri ve Kıbrıs sorununun iç boyutlarındaki konularda çözümler bulabilmeleri halinde, bunun Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yeniden umut meydana getirebilecek büyük bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

(İY/HÖ)                       

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