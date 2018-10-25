Neofitu Nami İle Görüştü

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıslı Türk siyasilerle yaptığı gayrı resmi görüşmelere devam ettiği ve bu çerçevede, “eski Müzakereci” Özdil Nami ile Nami’nin evinde görüştüğü bildirildi.Alithia gazetesi, Neofitu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşlerinin de katıldığı görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini belirttiğini ve Nami çiftine misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu yazdı.Habere göre Neofitu, görüşmede Nami ile bazı...



Lefkoşa, 25 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıslı Türk siyasilerle yaptığı gayrı resmi görüşmelere devam ettiği ve bu çerçevede, “eski Müzakereci” Özdil Nami ile Nami’nin evinde görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Neofitu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşlerinin de katıldığı görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini belirttiğini ve Nami çiftine misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Neofitu, görüşmede Nami ile bazı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını da belirtti.

(GE/ÖK)

