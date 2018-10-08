Neofitu, Maronit Köylerini Ziyaret Etti





Lefkoşa, 8 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun beraberindeki parti heyetiyle birlikte KKTC’deki Maronit köyleri “Kormakiti” (Koruçam), Ayia Marina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerini ziyaret ettiği bildirildi.Fileleftheros gazetesine göre ziyaret dolayısıyla DİSİ’den yapılan açıklamada, Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Yiannakis Musas eşliğinde ziyarette bulunan DİSİ heyeti, Maronit köyleri hakkında bilgiler aldı.Heyetin, ziyaret kapsamında bir ayine de katıldığını aktaran gazete, ayinin ardından Neofitu’nun, Maronit Başpiskopos’la görüştüğünü belirtti.Habere göre Neofitu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Neofitu, Maronitlerin, bilinçli olarak Kıbrıs Rum toplumuna ait olduklarını gösterdiklerini belirterek, onların her zaman Kıbrıslı Rumların kalplerinde olduğunu söyledi.Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Musas ise Maronitlerin bugün mücadele etmeye ve köylerini hayatta tutmak için çaba göstermeye devam ettiğini belirtti.(HC/GÜL)