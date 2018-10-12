banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95137
ALTIN
231.471
DOLAR
5.8787
STERLİN
7.7886
EURO
6.8085
Mağusa’da tecavüz
MAĞUSA'DA TECAVÜZ
En Çok Yağmur Yeşilırmak’ta Kaydedildi
EN ÇOK YAĞMUR YEŞİLIRMAK’TA KAYDEDİLDİ
Girne’de Bir Genç Uyuşturucu Tasarrufundan Tutuklandı
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Boykot moykot yok!
BOYKOT MOYKOT YOK!
banner282
Flaş Haber
Mağusa’da tecavüz
Kapat

Neofitu Erhürman İle Görüşecek

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Başbakan Tufan Erhürman ile 20 Ekim Cumartesi günü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) merkez binasında görüşeceği bildirildi.

Neofitu Erhürman İle Görüşecek

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Başbakan Tufan Erhürman ile 20 Ekim Cumartesi günü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) merkez binasında görüşeceği bildirildi.

12 Ekim 2018 Cuma 09:45
Neofitu Erhürman İle Görüşecek

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Başbakan Tufan Erhürman ile 20 Ekim Cumartesi günü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) merkez binasında görüşeceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Neofitu’nun “Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman” ile görüşeceğini kaydederken, görüşmenin amacının, Kıbrıs sorunundaki mevcut durumun ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabaların tartışılması olduğunu yazdı.

Haberde, Neofitu’nun Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile yakın zamanda iki görüşme yaptığı da anımsatılırken, Neofitu’nun bu ziyaretleri, Kıbrıs sorununda diyalogun yeniden başlatılmasına yardımcı olmak için yaptığı kaydedildi.

(GE/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“laiki Bank” Davasında Yargılanan Dört Sanık Suçlu Bulundu
“laiki Bank” Davasında Yargılanan Dört Sanık Suçlu Bulundu
Baf’ta Çalınan 50 Yüzüğün Kktc’deki Bir Kuyumcuya Satıldığı İddia Edildi
Baf’ta Çalınan 50 Yüzüğün Kktc’deki Bir Kuyumcuya Satıldığı İddia Edildi
Dipkarpaz’da Yaşayan Rumlar Kadis İle Görüştü
Dipkarpaz’da Yaşayan Rumlar Kadis İle Görüştü
Verengaria Ve Limasol Eski Hastanesi Tepak’a Veriliyor
Verengaria Ve Limasol Eski Hastanesi Tepak’a Veriliyor
Nasa’nın Önde Gelen Bilim İnsanlarından Green Güney Kıbrıs’a Gidecek
Nasa’nın Önde Gelen Bilim İnsanlarından Green Güney Kıbrıs’a Gidecek
Neofitu Avramopulos İle Görüştü
Neofitu Avramopulos İle Görüştü
Gizli Amerikan Üssü Haberi Güney’de Sert Eleştirilere Neden Oldu
Gizli Amerikan Üssü Haberi Güney’de Sert Eleştirilere Neden Oldu
Anastasiadis’ten Akıncı’nın Görüşme Arzusuna Olumlu Yanıt
Anastasiadis’ten Akıncı’nın Görüşme Arzusuna Olumlu Yanıt
Lillikas İngiliz Milletvekillerinden Türkiye’ye Baskı Yapmalarını İstedi
Lillikas İngiliz Milletvekillerinden Türkiye’ye Baskı Yapmalarını İstedi
Lakkotripis’ten VTTV’nin Önerisiyle İlgili AKEL Kanadından Gelen Eleştirilere Yanıt
Lakkotripis’ten VTTV’nin Önerisiyle İlgili AKEL Kanadından Gelen Eleştirilere Yanıt

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim