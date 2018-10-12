Neofitu Erhürman İle Görüşecek

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Başbakan Tufan Erhürman ile 20 Ekim Cumartesi günü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) merkez binasında görüşeceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Neofitu’nun “Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman” ile görüşeceğini kaydederken, görüşmenin amacının, Kıbrıs sorunundaki mevcut durumun ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabaların tartışılması olduğunu yazdı.

Haberde, Neofitu’nun Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile yakın zamanda iki görüşme yaptığı da anımsatılırken, Neofitu’nun bu ziyaretleri, Kıbrıs sorununda diyalogun yeniden başlatılmasına yardımcı olmak için yaptığı kaydedildi.

(GE/ŞEB)