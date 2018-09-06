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Neofitu Doherty İle Görüştü

ANA GÜNDEM KIBRIS SORUNU, TÜRKİYE –ABD İLİŞKİLERİ, TÜRKİYE’NİN YÜZÜNÜ YENİDEN AB SÜRECİNE DÖNMESİ…

Neofitu Doherty İle Görüştü

ANA GÜNDEM KIBRIS SORUNU, TÜRKİYE –ABD İLİŞKİLERİ, TÜRKİYE’NİN YÜZÜNÜ YENİDEN AB SÜRECİNE DÖNMESİ…

06 Eylül 2018 Perşembe 09:29
Neofitu Doherty İle Görüştü
ANA GÜNDEM KIBRIS SORUNU, TÜRKİYE –ABD İLİŞKİLERİ, TÜRKİYE’NİN YÜZÜNÜ YENİDEN AB SÜRECİNE DÖNMESİ…
Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.) DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Doherty ile Kıbrıs sorunu, Türkiye ile ilişkiler, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki değişiklik ve Avrupa konularını görüştü.
Alithia’nın “Odak Noktasında Kıbrıs Sorunu” başlıklı haberine göre, DİSİ Merkez Binası’nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yapan Neofitu, Doherty ile görüşmesini “çok özlü ve yapıcı” diye niteledi.
Neofitu, Kıbrıs sorununda meydan okumaları, fırsatları, problemleri ve olanakları ele aldıkları görüşmeden çıkardığı sonucu “zor dönem, değerlendirme yapmak için zor. Bizim tarafın, en kısa zamanda Guterres Çerçevesi merkezinde, Crans Montana’da kaldığı yerden başlamaya hazır olduğu tezini yineledik” diyerek ifade etti.
“TÜRKİYE-AB MÜZAKERELERİNİN YENİDEN ISINMASI KIBRIS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Ekonomik durumu, Türkiye-ABD ilişkilerini ve Türkiye’nin yüzünü yeniden Avrupa sürecine çevirmesiyle oluşan fırsat penceresini ele aldıklarını anlatan Neofitu “Türkiye-AB müzakerelerinin yeniden ısınması Kıbrıs için çok önemli.  Kıbrıs’ın rolünü ve nüfuzunu güçlendireceği kesindir çünkü Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rızası olmadan Avrupa sürecinde ilerleyemez” dedi.
PALMER “İYİ DOST VE ÇALIŞMA ARKADAŞI”…
Averof Neofitu, Matthew Palmer’in, Johnatan Cohen’in yerine  Avrupa ve Asya işlerinden sorumlu sekreter yardımcı vekilliğine atanmasını da ele aldıklarını belirtti. Palmer’in “Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nde siyasi danışman olduğu dönemde “iyi dost ve çalışma arkadaşı olduğunu” söyleyen Neofitu, hem şahsının hem de Rum yönetiminin “müzakerelere yeniden başlama kararlılığını” iletmek  üzere yakın gelecekte Washington ziyareti için görüşme ayarlayabileceklerini  söyledi.
“BUGÜNKÜ HALİYLE TÜRKİYE’NİN AVRUPA YOLCULUĞUNUN SONUÇLANAMAYACAĞINI” DÜŞÜNEN WEBER’E DESTEK
Neofitu, Kathleen Doherty ile ele aldıkları bir diğer konunun da, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber’in, Avrupa Komisyonu başkanlığı için Aralık ayı başlarında Helsinki’de Avrupa Halk Partisi başkanlığına adaylığını açıklayacak olması olduğunu belirtti. DİSİ olarak, “AB’nin geleceği ve mülteci konularında ve özellikle de Türkiye’nin bugünkü hali ile Avrupa yolculuğunun olumlu sonuçlanacağını öngörmeyen, çok yakın dost ve çalışma arkadaşı” diye nitelediği Weber’i destekleyeceklerini açıkladıklarını hatırlattı. 
Politis, haberi “Kıbrıs Sorununda Değerlendirmede Bulunmak Zor… A. Neofitu ve K. Doherty Türkiye-ABD İlişkilerini ve (Türkiye’nin) AB’ye Yönelişini Görüştü” başlığıyla aktardı. 
(ŞA/ÖK)

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