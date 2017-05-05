Neofitu’dan Mesaj

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Türk tarafına “mesaj yolladığı” belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kıbrıs sorununa ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Neofitu açıklamasında, Kıbrıs sorununda ilerleme olması için laf değil müzakere masasında siyasi iradenin gösterilmesi gerektiğini savundu.

Neofitu, gerek partisinin gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum tarafının özlü diyaloğu sürdürmeye kararlı olduğu ancak bunun Kıbrıs Rum tarafına bağlı olmadığı şeklindeki görüşünü yinelediğini belirtti.

Kıbrıs Türk liderin, süreci dışarıda bıraktığı zaman birçok üretken ayın kaybedildiğini savunan Neofitu, çok değerli bir zamanı kaybettiklerini ileri sürdü.

Neofitu ayrıca Kıbrıs sorunu sürecini iki ay durduranların(park edenlerin), kendilerini, ileriki haftalarda veya aylarda hızlı ilerlemeleri gerektiği konusunda ikna etmek istemelerinin de paradoks olduğunu iddia etti.

Neofitu aynı konuları, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yaptığı son görüşmede de dile getirdiğini ifade etti.

Uluslararası unsurun, kendi mesajını gönderme olanağına sahip olduğunu ifade eden Neofitu, müzakere masasında genel ve belirsiz laf değil, gerçek siyasi iradenin gösterilmesi gerektiğini de söylediklerini belirtti.

Cenevre’de olası bir görüşme yapılması için önkoşulların bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soru üzerine Neofitu, gerçek siyasi iradenin başta gelmesi durumunda zamanın sorun olmadığını ifade etti.

Bir başka soru üzerine Neofitu, yönetim düzeyinde karar alma şekli ve bağımsız kurumlarla ilgili sorunların bulunduğunu, mülkiyet konusuna ilişkin olarak da anlaşmazlıkların bulunduğun belirtti.

Politis gazetesine göre Neofitu açıklamasında ayrıca, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty ile gerçekleştirdiği görüşmeyi özlü ve verimli olarak nitelendirdi.

Neofitu, Doherty ile birlikte, Amerikan Yahudi Kongresi’ne ve enerji konusundaki konferansa katılmak amacıyla Haziran ayında ABD’ye yapacağı ziyareti de ele aldıklarını ifade etti.

ÇELEPİS

AKEL Kıbrıs Sorunu Bürosu Şefi Tumazos Çelepis ise, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, müzakerelerin geleceğinin, iki toplum liderinin ileriki görüşmelerindeki icraatlarına bağlı olacağını savundu.

Çelepis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki sonraki iki görüşmenin kritik olduğunu da ileri sürdü.

Kıbrıslı Türklerin, yönetime etkin katılımı, 4 özgürlüğe ilişkin açık konuların çözümlenmesi durumunda, Kıbrıs’a ilişkin konferansın devamının olacağını savunan Çelepis, aksi takdirde sürecin çökeceğini iddia etti.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin yapmış oldukları çeşitli açıklamalarına yer verdi.

Habere göre EDEK yaptığı açıklamada Anastasiadis’e, halka masal okumaktan vazgeçmesi çağrısında bulunarak “mülk edinme hakkının serbest olup olmayacağı”, “bir vatandaşın mülk edinmek için kurucu parçanın veya devletin onayına tabi tutulup tutulmayacağı” yönündeki soruları da yöneltti.

Rum Vatandaşlar İttifakı, bütünlüklü stratejik bir planlamayla ve soğukkanlı bir şekilde hareket etmesi için Hükümete çağrıda bulundu.

İttifak, Güney Kıbrıs’ın güvenlik konusunun, çözümle veya çözümsüz, tüm Doğu Akdeniz’deki güvenlik sorunlarına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yaptığı açıklamada Anastasiadis’in, 4 özgürlük konusunda ne kast ettiğine açıklık getirmediğini ifade etti.

Dayanışma Hareketi ise açıklamasında, Anastasiadis’in şu ana kadar 4 özgürlükten bahsederken çözümden sonra Kıbrıslı vatandaşlar için bu hakların garanti altına alınmış olduğunu söylediğini, ancak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyduğu görüşlerin ise 4 özgürlükle alakalı olmadığını savundu.

Gazete DİKO, EDEK gibi partilerin ayrıca iki kesimli iki toplumlu federal çözüm içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunduklarını da yazdı.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, DİKO ve EDEK’e yönelik olarak bir açıklama yaparak, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının beyaz sayfa üzerinde yapılmadığını belirtti ve tüm Rum Yönetimi Başkanları’nın, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde müzakerelerde bulunduğuna dikkati çekti.

(FK/ŞEB)

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