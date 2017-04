Neofitu Da, Stefanu Da Diyalog Diyor

Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununda “gözlemlenmekte olan çıkmazdan yoğun endişe” belirterek, soruna şu ana kadar çözüm bulunmamasının “çok önemli meselelerde değişmeyen Türk tezlerinden kaynaklandığını” savundu.

Fileleftheros’un “Averof Neofitu Çıkmazın Önlenmesini İstiyor… Bizim Taraf Diyalogda Çok Tutarlı Olmalı” başlıklı haberine göre “ulusal sorumluluğumuz, diyalog yoluyla, Türk uzlaşmazlığını kırmak için her türlü çabayı harcamaktır” diyen Neofitu, Rum tarafının diyaloğa bağlı ve çok tutarlı olması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Averof Neofitu, “Hedef öteki tarafı ifşa etmek değildir, suçlamak da değildir. ulusal önceliğimiz Kıbrıs sorununu sürdürülebilir bir çözümle çözmektir. Ancak bu mümkün olmazsa, en azından sorumluluğu Kıbrıs Rum toplumuna yüklenmemeli” ifadelerini kullandı.

Çıkmazın kaldırılması için önerisi olup olmadığı sorulduğunda, bunların Rum Ulusal Konseyi’ne sunulacak şeyler olduğunu söyleyen Neofitu şöyle devam etti:

“Konuşuyoruz, BM’yle de, AB’yle de rol oynayan önemli ülkelerle de (iletişim) kanallarımız var. Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçileriyle, Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle; en azından Kıbrıs sorununun iki bölgeli iki toplumlu federasyon aracılığıyla çözülmesi ulusal hedefini paylaşanlarla iletişimimiz var.”

DİSİ Başkanı devamla, “her iki toplumda da kamuoyu zehirlendi. Somut sebepler söylemeyeceğim. Tarihi bir gerçeği kaydediyorum. Ancak, bir siyasi ve DİSİ başkanı olarak; bölünmüş bir vatanda Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı koltuğunu kimin alacağı yarışı yerine yeniden birleşme ulusal hedefi için ulusal birliği tercih ederim” dedi.

STEFANU

Aynı gazete “AKEL, Her Türlü Çabayı Harcayalım Diyor… Önemli Meselelerin Paketleştirilmesini İsteyelim” başlıklı haberinde ise AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun “zorluklara ve sorunlara rağmen prosedür halen devam ediyor. Prosedür devam ettiğine göre, tamamlamak için her çabayı harcamalı her olanağı kullanmalıyız” dediğini yazdı.

Habere göre Stefanu “çaba, ne stratejimizin çok reklamı yapılan ancak belirsiz bir stratejiyle değiştirilmesi ile ne de özlü olmayan ve ikinci derece önemli konular görüşülerek tamamlanabilir” dedi, müzakerelerde yapılması gerekenleri şu sözlerle ortaya koydu:

“Kıbrıs sorununun iç yönleriyle ilgili açık kalan önemli meselelerin paketleştirilmesini ve tamamının kapsamlı görüşülmesini isteyelim. Müzakerelerde yakınlaşmalara varırsa Kıbrıs sorununun uluslararası yönleri açılsın, açılmazsa müzakere ve sunulacak öneriler yok sayılsın. Bu usulle ya sonuç alınacak veya çıkmaz olması halinde Kıbrıs Rum tarafını muhtemel suçlanmaktan koruyacağız.”

