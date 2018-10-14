“neofitu Başkan Yardımcısı Ya Da Gölge Başkan Rolünde”

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, son zamanlardaki açıklamaları ve icraatlarıyla “ikinci başkan” ya da “gölge başkan” rolüne sahip olmayı arzuladığı izlenimi yarattığı belirtildi.



Haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesi Neofitu’nun, ABD ziyaretinin hemen ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda kapanmakta olan pencere hakkında halkı bilgilendirme ve daha iyi uyarmaya yönelik kampanya başlattığını belirtti.



Neofitu’nun iki kesimli, iki toplumlu federasyonu aşamalı olarak çöp sepetine attıklarını belirttiğini aktaran gazete, ayrıca yaklaşmakta olan ulusal tsunami için tehlike çanları çalarak, bunun karşısında sessiz ve elleri bağlı kalmayacağı şekilde açıklamada bulunduğuna dikkat çekti.



Gazeteye göre bu açıklama Hükümet partisinden değil de, ana muhalefet partisi Başkanıyla ilgili olsaydı mantıklı sayılabilirdi.



Bu nedenden dolayı açıklamaların görmezden gelinmediği ve Rum Başkanlığında rahatsızlık yarattığını belirten gazete, son beş yıldır Kıbrıs sorunuyla ilgilenen kişi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olduğuna göre hedefin çok açık olduğuna dikkat çekti.



Anastasiadis’in rahatsızlığını belli ederek, tsunamiler ve yıkımlar işitmekten yorulduğu açıklamasında bulunduğunu anımsatan gazete, bunun tonların düşürülmesi için DİSİ Başkanı Neofitu’ya yönelik uyarı olduğu yorumunda bulundu.



Bu anlaşmazlıkların, farklı siyasi değerlendirmeler ya da felsefelerin bir neticesi olabileceği ihtimali üzerinde duran gazete, bazı kaynaklarınsa, DİSİ Başkanı’nın 2023 amacıyla bir Başkanlık profili yaratma hevesinin bir neticesi olabileceğinden söz ettiğini aktardı.



Böyle bir durumda DİSİ Başkanı’nın, gölge başkan rolü arzuladığının varsayıldığını yazan gazete, bunun ne kadar süreceğinin ucu açık olduğu, ancak Anastasiadis’in göstereceği sabra da bağlı olabileceğinin söylendiğini aktardı.



Haberinde önceki dönemlerde de Hükümet ile Hükümet partisi arasında ufak anlaşmazlıkların olduğunu, ancak Neofitu ile Anastasiadis arasındaki anlaşmazlığın küçük siyasi anlaşmazlıkları aşıp, Kıbrıs sorununa dek ulaştığından söz eden gazete, Anastasiadis’in ikinci kez göreve geldiği günü, Neofitu için 2023 (seçimleri) amacıyla kendi yoluna başlaması için bir dönüm noktası olduğu değerlendirmesinde bulundu.



(HC/GÜL)





