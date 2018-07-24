Neofitu Avustralya Temasları Tamamlandı

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 (.): DİSİ Başkanı ve Rum Meclisi Ekonomi ve Bütçe Komitesi Başkanı Averof Neofitu’nun, Avustralya temaslarının tamamlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun dünkü temasları çerçevesinde Viktorya eyaleti Meclisi’ndeki iktidar ve muhalefet parti milletvekilleriyle görüştüğünü ve çalışma şekilleriyle ilgili bilgiler aldığını yazdı.

Gazete, Neofitu’nun, milletvekillerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını da yanıtladığını ve enerji perspektifleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını kaydetti.

Habere göre Neofitu, 2013’te yaşanan ekonomik kriz ve krizden sonraki toparlanma sürecine dair bilgi de verdi.

Gazete, Neofitu’nun Melbourne\'daki Avustralya Dışişleri Bakanlığı Müdürü Jenny Bloomfield’in kendisi onuruna verdiği çalışma yemeğine de katıldığını ve yemekte, Bloomfield’a Avustralya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne verdiği destekten ötürü teşekkürlerini ilettiğini; ayrıca Güney Kıbrıs’ın güvenlik ve garantilerle ilgili tezini anlattığını yazdı.

(GE/GÜL)