Neofitu Avustralya’dan Mesaj Gönderdi





Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : 1974 darbesi ve Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’i temsil etmek için Avustralya’da bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, buradan, birlik mesajı gönderdiği belirtildi.Politis gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Melbourne şehrindeki “Ay.Evastahiu” Kilisesi’nde, 1974 yılında hayatını kaybedenler için düzenlenen ayine katılarak burada konuşma yaptığını yazdı.Habere göre Neofitu, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi hedefinin sağlanması, Türk “işgalinin sona ermesi ve uzlaşmazlığının bükülmesi” amacıyla birlik mesajı verdi.Konuşmasında 1974 yılında hayatını kaybedenlere de atıfta bulunan Neofitu, Avustralya hükümetinin, Kıbrıs sorununda ilkelere dayanan tezlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.Güney Kıbrıs’ın mücadelesine verdiği destekten dolayı da Yunanistan’a teşekkürlerini sunan Neofitu, Ada’nın yeniden birleşmesini, bu kez kutlamak için en yakın zamanda buraya dönme temennisinde bulundu.(FK/ÖK)