Neofitu Avramopulos İle Görüştü

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Çarşamba günü Avrupa Komisyonu\'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, görüşmede mülteciler ile ilgili konuların ele alındığını kaydederken, Neofitu’nun Avramopulos’a, günümüzde kimsenin, yarının ne getireceğini bilmediğini ve Güney Kıbrıs’ın, AB sayesinde kendini yalnız hissetmediğini söylediğini ve kendisine teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Avramopulos da, gelen hafta Güney Kıbrıs’a bir ekip gönderileceğini ve Güney Kıbrıs’ın mülteci akışıyla ilgili ne gibi ön hazırlıklar yapabileceği konusunda görüşmeler yapılacağını söyledi.

(GE/ÖK)