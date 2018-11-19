Neofitu Abd Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon İle Görüştü

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon ile görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Ada’ya ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon ile aynı gün bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Görüşmenin, DİSİ merkez binasında gerçekleştirildiğini yazan gazete Neofitu ile Fanon arasındaki görüşmede ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’nin de hazır bulunduğunu belirtti.

Habere göre, her iki taraf da, görüşmede ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerin güçlendirilmesi ve keşfedilecek hidrokarbon rezervlerinin, bölgesel işbirliğine, refaha ve istikrara yardımcı olması temennisini dile getirdi.

Neofitu ve Fanon ayrıca, iki kesimli, iki toplumlu federasyonla Ada’nın yeniden birleşmesi için BM himayesindeki Kıbrıs aidiyetli diyoloğun yeniden başlaması ümidinden de söz etti.

Neofitu yaptığı açıklamada, iki devlete dayalı çözümün, kabul edilmesinin mümkün olmadığını, çözümün; iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde, üçüncü ülkelerin garantörlüğü ve “işgal orduları” olmaksızın, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ı öngördüğünü ifade etti.



(FK/ŞEB)