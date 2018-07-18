Neofitu Yeni Güney Galler Eyaleti’nde Etkinliğe Katıldı!

DİSİ Başkanı, Rum Meclisi Bütçe ve Maliye Komitesi Başkanı Averof Neofitu’nun Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde, 1974 darbesi ve Barış Harekatı’nın kınanması için düzenlenen bir etkinliğe katıldığı belirtildi.

Fileleftheros, Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan Rumlar tarafından organize edilen etkinliğe katılan Neofitu’nun, burada yaptığı konuşmada, “işgal altındaki vatanın anılarını canlı tutmakta Avustralya’da yaşayan Rumların sağladığı katkıdan ve oynadığı rolden” söz ettiğini yazdı.

Habere göre, Neofitu, Kıbrıs halkının tek olduğunu, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar, Maronitler, Ermeniler ve Latinlerin hep birlikte barış içinde, Türk işgalinden kurtulmuş, yeniden birleşmiş Avrupai Kıbrıs çerçevesinde güvenlik koşulları altında yaşayabileceklerini belirtti.

Gazete, Neofitu’nun, temaslarda bulunmak için Avustralya’nın Adelaida şehrine gideceğini ve burada Adelaida şehrinde yaşayan Rumların organize ettiği 1974 kara yıldönümleri etkinliğine katılacağını yazdı.

