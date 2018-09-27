Neofitu Washington’da Birleşik Bir Kıbrıs’ın Rolünden Söz Etti

Washington’da temaslarda bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, birleşik bir Kıbrıs’ın, bölgede oynaması mümkün olan rolünü vurguladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, akademisyenler, diplomatlar ve Washington Institute düşünce kuruluşu üyeleriyle, Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan muhtemelen işbirliği ile Kıbrıs’ın oynaması mümkün olan rol konularındaki tartışmaya katıldığını yazdı.

Habere göre Neofitu, tartışma sonrasında, yaptığı açıklamada, birleşik bir Kıbrıs’ın, yabancı garantiler olmaksızın, bölgede özlü olarak ekonomi ve geniş bölgedeki enerji istikrarına katkı sağlayabileceği sonucunun ortaya çıktığını ifade etti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Neofitu’nun, geçtiğimiz Salı günü, Washington’da, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Philip Gerson ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs’ta yapılan çalışmalar ile IMF’nin, Rum ekonomisinin sonuçlarından dolayı duyduğu memnuniyet de dile getirildi.

Neofitu, gerek hükümetin gerekse DİSİ’nin, kamu maliyesinden sapmadan buna eş zamanlı olarak büyüme hızının da korunmasıyla, reformların uygulanması inancına bağlı kalmaya devam ettiklerini ifade etti.

Neofitu, geçtiğimiz Pazartesi günü ise Kıbrıs sorunundan sorumlu olan ABD Dışişleri Bakanlığı Güney ve Orta Avrupa Bölümü Müdürü Matthew Palmer ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmenin, Palmer’in 2000’li yılların başında, ABD Lefkoşa Büyükelçiliğinde görev yapmasına bağlı olarak Neofitu ile Palmer arasında var olan dostluk ilişkisi nedeniyle dostane ortamda gerçekleştirildiğini yazan gazete, görüşmede, Kıbrıs’ın bölgede enerji ve güvenlik alanında oynaması mümkün olan rolünün görüşülmesi fırsatının yakalandığını belirtti.

Gazete Neofitu’nun, Amerika Başpiskoposu Dimitrios yanında başka temaslarda da bulunmak için New York’a gittiğini de yazdı.

