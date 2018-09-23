Neofitu Olumlu Konjonktürün Diyaloğun Başlamasını Dahi İstemeyen Türkiye’nin Reddine Takılacağını İddia Etti

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, bugünkü jeopolitik konjonktürün, Kıbrıs sorununun çözümü için uygun bir zemin oluşturduğunu; ancak bu olumlu konjonktürün, diyaloğun başlamasını dahi istemeyen Türkiye’nin reddine takılacağını iddia etti.

Simerini gazetesine röportaj veren Neofitu, çözüm çerçevesinde değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını ve çözümün, BM parametreleri ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olması gerektiğini kaydetti.

Neofitu, “İkinci bir Kıbrıs olmadığı için, B planını düşünemeyiz” dedi.

Neofitu, Kıbrıs sorununun çözümü için uygun şartların oluşup oluşmayacağı konusunda hemfikir olmayı beklersek, hiçbir zaman hemfikir olunamayacağını ifade etti.