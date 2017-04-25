Güney Kıbrıs:
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25 Nisan 2017 Salı 10:03

Neofitu “olgular Çıkmaza Yöneliyor Görünüyor”

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dünkü Rum Ulusal Konseyi toplantısının ardından partisinin Siyasi Bürosu’nu toplayarak, Konsey’de konuşulanlar hakkında bilgi verirken (Kıbrıs sorununda) “olguların çıkmaza yönleniyor göründüğünü” söyledi.

Neofitu 'olgular Çıkmaza Yöneliyor Görünüyor”
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DİSİ: “BUGÜN BİR ÇÖZÜM PLANI OLSAYDI HER İKİ TOPLUMDAN DA İKİ ‘HAYIR’ ÇIKARDI”

Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dünkü Rum Ulusal Konseyi toplantısının ardından partisinin Siyasi Bürosu’nu toplayarak, Konsey’de konuşulanlar hakkında bilgi verirken (Kıbrıs sorununda) “olguların çıkmaza yönleniyor göründüğünü” söyledi.

Politis “DİSİ’de Hayal Kırıklığı… Averof Siyasi Büro’ya Olguların Kıbrıs Sorununda Çıkmaza Gittiği Konusunda Bilgilendirdi” başlıklı haberinde Neofitu’nun çok önemli konularda yakınlaşmalar varken sonunda müzakerelerin özlü olmayan konularda çökecek olmasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemediğini yazdı.

Habere göre her iki tarafın da uzlaştığı ve kapatılabilecek konular bulunduğunu kabul eden Neofitu “Olguların bu hale gelmesinde Anastasiadis’in suçu olmadığını” da savundu.

“DİSİ’nin analizine göre prosedür ve her iki toplum zehirlendi.  Bugün bir çözüm planı olsaydı her iki toplumdan da iki ‘hayır’ çıkardı” ifadelerine yer veren gazete, yine DİSİ analizinde “kabul edilemez talepleri” gerekçesiyle Türk tarafının “karalandığını” ve  uluslararası unsurun Rum tarafının tezlerine anlayış göstereceğine inanç belirtildiğini yazdı.

DİSİ Siyasi Bürosu, Enosis plebisiti konusunda partinin görevini yerine getirdiğini ve topun artık Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’te olduğu görüşünü de ortaya koydu.

(ŞA/ŞEB) 

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