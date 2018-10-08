banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95110
ALTIN
235.803
DOLAR
6.1411
STERLİN
7.9829
EURO
7.0415
2 bin TL para cezasına mahkum edildi
2 BİN TL PARA CEZASINA...
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU
KTAMS: “Yeni Cezaevi Binası En Erken Zamanda Şart”
KTAMS: "YENİ CEZAEVİ BİNASI EN...
KTAMS Yarın Tam Gün Grev Yapıyor
KTAMS YARIN TAM GÜN GREV...
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

Neofitu, Maronit Köylerini Ziyaret Etti

Neofitu, Maronit Köylerini Ziyaret Etti

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
Neofitu, Maronit Köylerini Ziyaret Etti

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun beraberindeki parti heyetiyle birlikte KKTC’deki Maronit köyleri “Kormakiti” (Koruçam), Ayia Marina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerini ziyaret ettiği bildirildi. 

Fileleftheros gazetesine göre ziyaret dolayısıyla DİSİ’den yapılan açıklamada, Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Yiannakis Musas eşliğinde ziyarette bulunan DİSİ heyeti, Maronit köyleri hakkında bilgiler aldı. 

Heyetin, ziyaret kapsamında bir ayine de katıldığını aktaran gazete, ayinin ardından Neofitu’nun, Maronit Başpiskopos’la görüştüğünü belirtti. 

Habere göre Neofitu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Neofitu, Maronitlerin, bilinçli olarak Kıbrıs Rum toplumuna ait olduklarını gösterdiklerini belirterek, onların her zaman Kıbrıslı Rumların kalplerinde olduğunu söyledi.

Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Musas ise Maronitlerin bugün mücadele etmeye ve köylerini hayatta tutmak için çaba göstermeye devam ettiğini belirtti.

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 10:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi
Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında
Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında
“Taksi Larnaka’yı Ercan’a Bağlıyor… Girne Güzergahına Da”
“Taksi Larnaka’yı Ercan’a Bağlıyor… Girne Güzergahına Da”
Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında
Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında
Anastasiadis: “Maraş İyi Niyet Göstergesi”
Anastasiadis: “Maraş İyi Niyet Göstergesi”
Güney Kıbrıs Doğurganlık Sorununda AB İçerisinde 4’üncü Sırada
Güney Kıbrıs Doğurganlık Sorununda AB İçerisinde 4’üncü Sırada
Kıbrıs Sorunu Saray İle İktidar Partisinin Arasını Açtı
Kıbrıs Sorunu Saray İle İktidar Partisinin Arasını Açtı
Hristodulidis Barselona’da Foruma Katılıyor
Hristodulidis Barselona’da Foruma Katılıyor
Averof Neofitu Uyardı…
Averof Neofitu Uyardı…
Stelios Hacıyoannu: “Çözüm Ekonomiye İvme Kazandırabilir”
Stelios Hacıyoannu: “Çözüm Ekonomiye İvme Kazandırabilir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim