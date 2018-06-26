Neofitu, İsrail’deki Temaslarını Tamamladı

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, iki günlük İsrail ziyaretini dünkü temaslarla tamamladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun iki günlük İsrail ziyaretinin dünkü son gününde İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Bölgesel Kalkınma ve İş birliği Bakanı Tzachi Hanegbi ve diğer bazı yetkililerle temaslar gerçekleştirdiğini yazdılar.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, Neofitu’nun İsrail temaslarının başarıyla tamamlandığı, partiyle İsrailli yetkililer arasında, karşılıklı ve sürekli temasları da içeren yeni bir dönemin başlangıcı olduğu belirtildi.