Neofitu İsrail ve Ukrayna Büyükelçileriyle Görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dün, İsrail ve Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri ile görüştü.

Alithia’nın haberine göre, DİSİ binasında gerçekleşen İsrail Büyükelçisi Sammy Ravel ile görüşmede, Güney Kıbrıs ve İsrail’deki güncel gelişmeler ele alındı.

Neofitu’nun yakın geçmişte İsrail’e gerçekleştirdiği üç günlük ziyaret ve iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da ileri götürülmesi ve pekiştirilmesi üzerinde de görüş alış verişinde bulunuldu.

Neofitu’nun Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Boris Humeniuk ile görüşmesinde de,ortak ilgi alanındaki konular ele alındı. Neofitu, Kıbrıs sorunundaki durum, Humeniuk da Ukrayna’daki durum ve Ukrayna-AB ilişkileriyle ilgili bilgi verdi. Humeniuk, Neofitu’yu Kiev’e davet etti.



