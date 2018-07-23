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Neofitu Avustralya’dan mesaj gönderdi

1974 darbesi ve Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’i temsil etmek için Avustralya’da bulunan DİSİ Başkanı Averof  Neofitu’nun, buradan, birlik mesajı gönderdiği belirtildi. 

Neofitu Avustralya’dan mesaj gönderdi

1974 darbesi ve Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’i temsil etmek için Avustralya’da bulunan DİSİ Başkanı Averof  Neofitu’nun, buradan, birlik mesajı gönderdiği belirtildi. 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Neofitu Avustralya’dan mesaj gönderdi

1974 darbesi ve Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’i temsil etmek için Avustralya’da bulunan DİSİ Başkanı Averof  Neofitu’nun, buradan, birlik mesajı gönderdiği belirtildi. 
Politis gazetesi, DİSİ Başkanı Averof  Neofitu’nun, Melbourne şehrindeki “Ay.Evastahiu” Kilisesi’nde, 1974 yılında hayatını kaybedenler için düzenlenen ayine katılarak burada konuşma yaptığını yazdı. 
Habere göre Neofitu,  Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi hedefinin sağlanması, Türk “işgalinin sona ermesi ve  uzlaşmazlığının bükülmesi” amacıyla birlik mesajı verdi.  
Konuşmasında 1974 yılında hayatını kaybedenlere de atıfta bulunan Neofitu, Avustralya hükümetinin, Kıbrıs sorununda ilkelere dayanan tezlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 
Güney Kıbrıs’ın mücadelesine verdiği destekten dolayı da Yunanistan’a teşekkürlerini sunan Neofitu, Ada’nın yeniden birleşmesini, bu kez  kutlamak  için en yakın zamanda buraya dönme temennisinde bulundu. 
 


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Son Güncelleme: 23.07.2018 11:41
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