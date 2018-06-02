Neofitu ABD'ye Gidiyor...

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Washington’da gerçekleştirilecek petrol ve doğalgaz konulu forumda konuşma yapmak üzere ABD’ye gideceği bildirildi.





Alithia gazetesi, Neofitu’nun, ABD’de bir dizi temasta da bulunacağını ve ABD'nin terörizm finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakanı Yardımcısı Marshall Billingslea, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrasya ve Avrupa Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Avrupa ve NATO'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Thomas Goffus ve bazı diğer yetkililerle görüşeceğini yazdı.





Habere göre Neofitu, ABD’deki Yunan lobisi, bazı yetkililer ve düşünce gruplarıyla da bir araya gelecek.