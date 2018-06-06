Neofitu, ABD Temaslarına Devam Ediyor...

ABD’de bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun temaslarına devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ’den yapılan açıklamaya dayanarak DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Washington’da Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) Başkanı Senatör John MaCain ile bir araya geldiğini yazdı.

Neofitu ile IRI Başkanı MaCain arasındaki görüşmede, stratejik iş birliği anlaşması imzalandığını yazan gazete, enstitünün çağdaş siyasi kampanyalara ilişkin araçların kullanılmasında, politika üretilmesinde ve yöneticilerin eğitilmesinde, örgütsel yapılarda teknik bilgi sağlayacağını belirtti.

Habere göre Neofitu temasları çerçevesinde ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) “Kıbrıs” masası şefi Rachel van Elkan ve kısa bir süre sonra bu göreve atanacak Annita Tuladhar’la bir araya geldi.

Neofitu, ABD'nin terörizm finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakanı Yardımcısı Marshall Billingslea ile de görüştü.