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“nemesis” Tatbikatı 31 Ekim’de...

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : “NEMESİS” isimli geniş ölçekli ve çok uluslu arama-kurtarma tatbikatının 5’incisinin 31 Ekim Çarşamba günü icra edileceği bildirildi.

“nemesis” Tatbikatı 31 Ekim’de...

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : “NEMESİS” isimli geniş ölçekli ve çok uluslu arama-kurtarma tatbikatının 5’incisinin 31 Ekim Çarşamba günü icra edileceği bildirildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:54
“nemesis” Tatbikatı 31 Ekim’de...
Lefkoşa, 27 Ekim 18 : “NEMESİS” isimli geniş ölçekli ve çok uluslu arama-kurtarma tatbikatının 5’incisinin 31 Ekim Çarşamba günü icra edileceği bildirildi.
Alihtia, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisinde icra edilecek tatbikatla ilgili Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı aktardı.
Habere göre; Rum yönetiminin ve komşu ve dost ülkelerin müdahil birimlerinin katılacağı tatbikatla Doğu Akdeniz’de ticari gemiler ve sondaj platformlarında olağanüstü hal halinde ve aynı bölge içerisinde insani operasyonlara anında müdahale maksadıyla katılımcılar arasındaki etkin işbirliği ve eşgüdümün geliştirilmesi hedefleniyor.
Maket sondaj platformlarının da kullanılacağı tatbikata Rum tarafından ve yabancı ülkelerden çok sayıda hava ve deniz unsuru ile özel şirketlerin katılacağı tatbikatın sevk ve idaresinin de Rum ve katılımcı ülke yetkili birimlerinin işbirliğinde Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılacağı kaydedildi.
(ŞA/SEL)
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